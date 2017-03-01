9 TÜBİTAK çalışanı hakkında karar

Bugün adliyeye getirilen 9 TÜBİTAK çalışanından 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

1 TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan 9 TÜBİTAK çalışanından 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 3 ilde, 16 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, daha önce işten çıkarılanların da aralarında olduğu TÜBİTAK çalışanı 24 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyondan bir hafta sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden İ.S, M.S, E.K, C.D, O.G, M.O, L.Ö.Y, O.K. ve F.K. tutuklanmış, diğerler şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.