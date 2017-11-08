92 sanıklı davada ikinci duruşma başladı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Donanma Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 53'ü tutuklu 13'ü firari toplam 92 sanıklı davanın görülmesine 29 Eylül'de ara verildi. Davanın ilk duruşmasında 1 şüpheli tahliye edilirken, 52 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti ayrıca, davanın firari sanıklarından Fethullah Gülen ve 4 kişinin üzerlerine atıldığı suçun mahiyeti ve delilerin durumu açısından yokluklarından tutuklanmasına karar verilerek, yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüphelilerin hangi ülkede oldukları tespit edilmesinin ardından iadelerinin istenmelerine, istenememeleri durumunda haklarında 'Kırmızı bültenle' yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Firari şüpheli amiral Ayhan Bay'ın ise, yurt dışına çıkışı tespit edilemediğinden, hakkındaki yakalama kararının bekletilmesine karar verildi.

Aralarında amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma, subay ve astsubaylar ile örgüt abilerinin bulunduğu 92 sanıklı FETÖ/PDY davasının ikinci celsesi bugün Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde bulunan Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başladı. Sanıklar duruşma salonuna geniş güvenlik önemleri altında getirildi. Sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olma', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Kişileri hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından müebbet hapis ve 7 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davada, emekliye ayrılan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, darbe girişimi sırasında kaçırılan amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal ile birlikte 8 kişi müşteki olarak bulunuyor.



Mahkeme ara karar vermişti

Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 29 Eylül'de, özel olarak yapılan salondaki duruşmada, mahkemenin ara karar öncesinde cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve diğer firari sanıkların kaçtıkları ülkelerden istenmesine, mümkün olmadığı takdirde kırmızı bülten çıkarılması yönünde girişimde bulunulmasına karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, firari sanık eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın emir astsubayı tutuklu sanık Serkan Dumanlıdağ'ın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, tutuksuz sanık Mehmet Aslanparçası'nın adli kontrol şartının kaldırılmasına, yurt dışı yasağının devamına, tutuklu sanık Yavuz Arslan'ın, "Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından tahliyesine ancak diğer suçlardan tutukluluğunun devamına, tutuklu diğer sanıkların da bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelemişti.

Bu arada duruşmaya müdahil olarak, Başbakanlık adına avukat Abdullah Yörük ve Selman Balta, TBMM adına Ömer Burak Barış ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan adına Samet Genç'in katılımı mahkeme heyeti tarafından kabul edilmişti.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.