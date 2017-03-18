Derince Belediyesi ve Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin birlikte düzenleyeceği ‘Ozan ve Şairlerin Dilinden 93 Harbi’nden 15 Temmuz’a’ adlı anma programı, bugün yapılıyor.

Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin Derince Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleyeceği ‘Ozan ve Şairlerin Dilinden 93 Harbi’nden 15 Temmuz’a’ adlı anma programı, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Bugün saat 19.00’da başlayacak olan programda şehitlerimiz bir kez daha rahmetle anılacak. Yönetmen Baki Çetin ve oyuncu Hanifi Koç’un hazırladığı ‘Kahramanlarımız’ adlı tiyatro gösteriminin yer aldığı programda şairler Osman Nuri Koçak, Köksal Güler, Seyit Osman Akyüz, Bahadır Osman Kırarslan ve Merve Gözütok ile ozanlar Beyzade Aslan, Mustafa Aydın, Erol Şahiner, Temel Turabi, Nejdet Kuyumcu ve Metehan Polat da sahne alacak.