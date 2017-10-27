94 YAŞINDA ARABA SÜRMEK

Hayat yazık ki eşit davranmıyor biçare insanlara! Kimisi Eritre'de doğup hayata 5-0 mağlup başlarken kimisi sarayda doğup sarayda ölüyor. Bazısı 40’ına gelmeden 2. Dünya Savaşı enkazına dönüyor iken bazısı 94'ünde araba kullanıyor!

Geçtiğimiz günlerde yaşam serüveninde 90 koca yılı geride bırakmış güçlü aktör Eşref Kolçak’ın sebep olduğu küçük kazayı ve sonrasında ortaya çıkan spekülasyonları görünce bir anda anılar canlandı zihnimizde.

ABD'de hocalık yaptığımız zamanlarda futbol aşığı bir doktorla tanışmıştık ve inanması zor ama annesi 94 yaşında olduğu halde her yere arabasıyla gidiyor, alışverişini tek başına yapıyor, evinde yalnız kalıyordu.

Evet, yaşı icabı otomobilini bir parça yavaş sürüyordu sürmesine lâkin gitmek istediği yere esenlik içinde, kimseye zarar vermeden, trafiğin normal akışını kesmeden sağ salim gidebiliyordu. Ve kaza yapmadan, canlar yakmadan, canı yanmadan 95 yaşına değin direksiyon önünden ayrılmadı.

Yaklaşık 7-8 yıl önce gazete sayfalarına Almanya'da 87 yaşındaki bir sürücünün ehliyetine el konduğu haberleri düşmüştü. El konulmuştu çünkü yaşlı teyze otoban, sokak arası fark etmeden saatte 7 km hızda ısrar ediyor ve o sürücü koltuğundayken trafik sürekli kilitleniyordu!

Ama bizim doktorun annesi Alman sürücüye benzemiyordu ve ondan yedi yaş büyük olduğu halde trafiğin akışını yavaşlatmıyordu. Hoş, hayatı da sürücülüğü gibi sıra dışıydı zira eşini kaybetmeden kısa süre önce 75. evlilik yıldönümünü kutlamıştı. Yanlış okumadınız günümüz insanının birbirine

yeri geldiğinde ay-gün değil bir saat bile tahammül etmediği dünyamızda 75 sene kocasıyla aynı yastığa baş koymuştu!

94'lük sürücünün 60’ını çoktan devirmiş doktor oğlu haftanın 6 günü istisnasız bir-iki ameliyata giriyor, amatör takımlarda para almadan hocalığa soyunuyor, yaz spor okullarında aman çocuklar sakatlanmasın diye ücretsiz koruyucu hekimlik görevini üstleniyor. ABD gibi atılan her adımın, söylenen her sözün para ettiği bir ülkede eğer o takımlarda oynayan çocuklarınız yoksa, böylesi jestlere kolayına rastlanılmaz.

Aslında lafı getirmek istediğimiz yer şurası: Doktor arkadaşımıza oldum olası imrenip dururduk çünkü kendisiyle inanılmaz barışıktı. Yüzünden tebessüm, davranışlarında zarafet asla eksik olmazken yanındakilere sürekli pozitif enerji saçardı. Seneler boyu onu sadece bir kez o da hastasını kaybettiğinde endişeli görmüştük. 'Elinden geleni yaptın; ama kaderi sen belirleyemezsin' dediğimizde ağzından 'Evet, biliyorum; ama eğer bir hata yaptıysam diğer hastalarımın güvenliği için bunu bilmem lazım.' sözleri dökülmüştü.

Yurtdışında yaşadığımız günlerde hoşumuza en fazla giden şeyse minik-yıldız-genç kategorilerde oynanan futbol maçlarında bir sporcu sakatlandığında herkesin yere çömelip oyuncu ayağa kalkana kadar o pozisyonda beklemesiydi. Sonrasında yere düşen oyuncu oyuna devam etse de müsabakayı terketse de alkışlanırdı.

Herkesin kazanmaya, nasıl olursa olsun kazanmaya odaklandığı, sahtekarlık yaparak kazanmanın marifet-profesyonellik sanıldığı, oyunu kuralına göre dürüstçe oynayanların akılsız-ahmak diye suçlandığı bir ülkede kavganın-huzursuzluğun eksik olmayacağını, tansiyonun-gerilimin asla düşmeyeceğini milletçe bir türlü anlayamadık gitti.

Konuyu dağıtmadan Eşref Kolçak’a dönecek olursak “önemli olan kaç yaşında olduğunuz değildir; sıhhatiniz elveriyorsa, kurallara uyuyorsanız, trafik de olmanız kimsenin malını-canını tehdit etmiyorsa el aleme ne nüfus kağıdınızda yazan rakamdan!”