97 yaşındaki Tuki, ezeli rekabetin kazananını tahmin etti

Darıca'da bulunan Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde tahminde bulundu.

Darıca’da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkının sevimli üyelerinden olan 97 yaşında ki Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, hafta sonunda Türk Telekom Arena’da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde tahminde bulundu. Bahçesine Fenerbahçe ve Galatasaray Bayrakları olan kutular bırakılan Tuki, tercih yapmak için epey düşündü. İlk adımlarında Galatasaray’a yakın gibi gözüken Tuki, tercihini Fenerbahçe’den yana kullanarak ezeli rekabet ebedi dostluk parolasıyla oynanan dev derbiyi Fenerbahçe’nin kazanacağı yönünde tahminde bulundu.

“Galatasaray’ın Avrupa’daki maçlarını özledim”

Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağasının derbi tahmini yaptığı sırada konuşan Galatasaray taraftarı Hüseyin Kandemir, “Kaplumbağa şuanda Galatasaray’a doğru gidiyor. Bizimde gönlümüz Galatasaray’dan yana. İnşallah Galatasaray kazanır. Kazanamazsa Tudor’u gönderecekler, bizde teknik direktör değiştire değiştire bu ligi bitiremeyeceğiz. Galatasaray’ın şampiyonluk şansı yok. Ben Galatasaray’ın Avrupa’da ki maçlarını özledim. Maç 1-0 olsun bizim” dedi.

“Galatasaray bu maçı muhakkak alması lazım”

Kaplumbağanın Fenerbahçe’den yana tercih kullanmasından sonra da konuşan Kandemir, “Biz hayvanların dediğine bakmıyoruz. Biz insanların oynadığı futbola bakıyoruz. Verdiği emeğe bakıyoruz. Ona da saygım var ama Galatasaray bu maçı muhakkak alması lazım. Başka türlü seneye de toparlayamaz” şeklinde konuştu.

“Bizim için ezeli rekabetin dostlukla bitmesi önemli”

Yapılan tahmin ile ilgili açıklamalarda bulunan Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Bu rekabeti en uzun süre takip edenlerden birisi olsa gerek Tuki çünkü 97 yaşında. Önüne 2 farklı kutu koyduk. Birinde Fenerbahçe Bayrağı vardı, diğerinde Galatasaray Bayrağı. O tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Bizim için ezeli rekabetin dostlukla bitmesi önemli. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. İnşallah hak eden kazanır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağasının tahminin ardından hayvanat bahçesi yetkilileri tercihin doğru çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.