A Grubu’nda Arapçeşme şampiyon Başiskele ve Suadiyespor Play-Off’ta

1.Küme A Grubu’nda önceki akşam oynanan karşılamalarla normal sezon tamamlandı.

Geçen hafta deplasmanda Suadiyespor’u 1-0 mağlup edip, şampiyonluk yolunda çok önemli avantaj sağlayan Arapçeşmespor, önceki akşam Serhatspor’u da 2-0 ile geçip, ismini Süper Lig’e yazdırdı. Son hafta maçlarını kazanan Başiskele Belediye ve Suadiyespor da Play-Off’a yükseldi.

BAŞİSKELE BELEDİYE, SÜPER LİG UMUDUNU PLAY-OFF’A BIRAKTI

1.Küme A Grubu’nda sezon başından beri şampiyonluk yarışı yapan Başiskele Belediyespor, son haftaya da az da olsa bu şansını koruyarak girmişti. Başiskele Belediyespor, son hafta orta sıralarda yer alan Çamlıtepespor ile Esentepe Stadı’nda karşılaştı. Başiskele kazanıp, lider Arapçeşmespor’un da puan kaybetmesini bekleyecekti. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibine 3-0 üstünlük sağlamasına rağmen, Arapçeşmespor’un kazanması ile şampiyonluk umutlarını da yitirdi. Başiskele, Süper Lig şansını Play-Off’a arayacak.

HİSAREYNSPOR’A GALİBİYET YETMEDİ

1.Küme A Grubu’nda son haftaya Play-Off umudunu taşıyarak giren Hisareynspor, Kavaklı Stadı’nda ligin genç ekiplerinden Yuvam İzmitspor’u konuk etti. Yeşil-Beyazlı ekip, rakibi karşısında 3-1 galip gelmesine rağmen, Suadiyespor’un Gebze deplasmanında Beşköy GB’yi 8-6 yenmesiyle Play-Off umudu kalmadı. Bu sezon ligde çok istikrarlı performans gösteremeyen Suadiyespor, buna rağmen son haftalardaki çıkışı ile Play-Off’a yükseldi.