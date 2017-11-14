A Grubu’nda liderlik savaşı
U-14 Ligi’nde yarın üç maç oynanacak.
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A Grubu’nda ilk iki sırada yer alan İzmit Gençlerbirliği ile Belediye Derincespor arasındaki maç son derece kritik. 3 puan öndeki Belediye Derincespor kazanıp liderlik koltuğunda iyice rahatlamak istiyor, İzmit GB ise 3 puana ulaşıp tahtı ele geçirme düşüncesinde. Yarınki diğer iki maç ise B grubuna dahil.
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Etiketler : İzmit Gençlerbirliği, Belediye Derincespor
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