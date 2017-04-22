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A Grubu’nda Play-Off’a kim çıkacak?

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A Grubu’nda Play-Off’a kim çıkacak?
2.Küme A Grubu’nda üçüncü olarak Play-Off’a çıkacak takımın belirleneceği son iki haftaya girildi.

17 puanla üçüncü sırada bulunan Sarımeşespor, hafta içinde şampiyonluğunu ilan eden Akmeşespor ile Arslanbey Stadı’nda 17.00’de karşılaşacak. 13 puanlı Uzunçiftlikspor da aynı saatten Cephanelik Stadı’nda MAP Kavaklıspor’a konuk olacak.

SARIMEŞESPOR AVANTAJLI

2.Küme A Grubu’nda hafta içinde oynanan maçta MAP Kavaklıspor’u 2-1 yenen Akmeşespor, şampiyonluğunu ilan etmişti. MAP Kavaklıspor’un da ikinci olarak Play-Off’a çıkacağı bu grupta son iki hafta üçüncü takım kim olacak sorusunun yanıtı alınacak. Son iki haftaya Uzunçiftlikspor’un 4 puan önünde giren Sarımeşespor, yarın akşam şampiyon Akmeşespor’u yenerse Play-Off’u garantileyecek. Uzunçiftlikspor, deplasmanda MAP Kavaklıspor’u yenip, Sarımeşespor’un da puan kaybını bekleyecek.

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