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A Grubu’nda şampiyon belli oluyor

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A Grubu’nda şampiyon belli oluyor
1.Küme A Grubu’nda şampiyonluk düğümü yarın akşam oynanacak son maçlarla çözülecek.

Son haftaya Başiskele Belediyespor’un 3 puan önünde giren Arapçeşmespor, sahasında Metin Oktay Stadı’nda Serhatspor’u konuk edecek. Arapçeşmespor’a 1 puan yetiyor. Liderin takipçisi Başiskele Belediyespor ise Çamlıtepe deplasmanında kazanıp, Arapçeşmespor’un da puan kaybını bekleyecek. İki maçın da başlama saati 19.15.

BAŞİŞKELE’NİN ŞANSI ÇOK AZ
 1.Küme A Grubu’nda sezon başından beri şampiyonluk yarışı yapan Başiskele Belediyespor, son haftaya da az da olsa bu şansını koruyarak giriyor. Geçen hafta Hisareynspor’u 4-3 yenen Kırmızı-Beyazlı ekip, Arapçeşmespor’un deplasmanda Suadiyespor’u yenmesi ile şampiyonluk şansını oldukça azaltmıştı. Başiskele Belediyespor, son hafta maçında orta sıralarda yer alan Çamlıtepespor ile Esentepe Stadı’nda karşılaşacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibin mağlup ekip, lider Arapçeşmespor’un kaybetmesi haline ancak şampiyon olabilecek. Diğer soncumlar şampiyonluk sevincini Arapçeşmespor yaşayacak.

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