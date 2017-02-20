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A Grubu’nda şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek

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A Grubu’nda şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek
1.Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışında Arapçeşmespor ile Başiskele Belediyespor çekişiyor.

Lider Arapçeşmespor, cumartesi günü deplasmanda Suadiyespor’u 1-0 yendi, son haftaya avantajlı giriyor. Arapçeşmespor, perşembe günü Serhatspor ile oynayacağı maça 1 puan bile alsa şampiyonluğunu ilan edecek. 

BAŞİŞKELE TETİKTE BEKLİYOR
Cumartesi günü Hisareynspor ile oynadığı maçı 4-3 kazanan Başiskele Belediyespor da şampiyonluk umudunu kaybetmiş değil. Kırmızı-Beyazlı ekip, lider Arapçeşmespor’un perşembe günü Serhatspor ile oynayacağı maçta yenilmesini bekleyecek. Başiskele Belediyespor, son maçında Çamlıtepespor ile deplasmanmanda karşılaşacak.

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