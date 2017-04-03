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A.Yeniköy, T.Defnespor’u devirdi:3-1

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A.Yeniköy, T.Defnespor’u devirdi:3-1
2.Küme F Grubu’nda 8’inci hafta çok önemli bir maça sahne oldu.

15’şer puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşan A.Yeniköyspor ile Kızderbentspor arasındaki maçta kazanan 3-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. Lider Damlarspor’un bay olduğu haftada G.Şirinköyspor da deplasmanda Ulaşlıspor’u aynı skorla mağlup etti.

T.DEFNESPOR YARIŞTAN KOPUYOR
Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maçta A.Yeniköyspor, Ukbe’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole T.Defnespor Tuncay’ın penaltıdan attığı golle cevap verdi. Ev sahibi ekip Ahmet’in golüyle devreyi 2-1 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısı çok büyük çekişmeye sahne oldu, Murat son dakikada farkı ikiye çıkardı, rahatladı. Karşılaşmayı kaybeden T.Defnespor, bu yenilgi ile şampiyonluk yarışında çok büyük darbe yedi.

GÖLCÜK ŞİRİNKÖYSPOR’DAN ULAŞLISPOR’A AYNI TARİFE
F Grubu’nda lider Başiskele Damlarspor’un bay olduğu haftada, şampiyonluk yarışı yapan takımlardan G.Şirinköyspor ise bu sezona kötü başlayan, yarıştan erken kopan Ulaşlıspor’a konuk oldu. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini 3-1 yenen G.Şirinköyspor, Değirmendere Stadı’nda yine aynı tarifeyi uyguladı, deplasmandan 3 puan aldı. Rakiplerine göre bir maçı eksik olan G.Şirinköyspor, şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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