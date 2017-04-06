AA'nın kuruluşunu su altında kutladılar

Marmara Depremi'nde ölümü beklediği enkazdan çıkarılıp yaşama iki ayağından yoksun tutunan ve 2014 yılında 22 metreye dalarak "dünya değişken ağırlık serbest dalış" rekorunu kıran Ufuk Koçak ile beraberindeki dalgıçlar, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümünü suyun altında açtıkları pankartla kutladı.

Koçak, 2 yıldız dalış eğitmeni İlker Acar ve AA fotomuhabiri Tahir Turan Eroğlu, Gölcük ilçesi Değirmendere mevkisinde dalış yaptı.

Su altında, önceden hazırladıkları AA logolu "97. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz" yazılı pankartı açan dalgıçlar, daha sonra su üstüne çıktı.

Koçak, dalış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın 6 Nisan 1920'de kurulan Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

AA'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin mihenk taşlarından birisi olduğunu ifade eden Koçak, "Yıllardan beri sesimizi dünyaya duyuran, bireylerin sesini Türkiye'ye duyuran ajansa teşekkür için suyun altında AA'nın 97. kuruluş yılını kutladık. Nice 97 yıllar diliyorum. Medya, yapılan her çalışmanın geniş kitlelere yayılmasında önemli rol oynuyor. Önemli bir organ, ajans herkesin sesidir, herkesin gözü ve herkesin kulağıdır." diye konuştu.

Koçak, yeni bir dünya rekoru deneyeceğini anlatarak, "Bu yıl 16 Ağustos'ta Değirmendere'de Çınarlık Meydanı'nda suyun altında kalan bir kent var. O kente bir dalış yapacağız. Hem benim depremden dolayı engelli kalmamı vurgulayacağız hem de deprem bilinci uyandıracağız çünkü depremler insanları öldürmüyor, çarpık kentleşme insanları öldürüyor. 18. yılı olacak asrın felaketinin, depremde kaybettiğimiz insanları anacağız. Yeni bir dünya rekorunu 30 metreye inerek kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Su soğuk olmasına rağmen keyifli bir dalış oldu"

Acar da AA'nın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir dalış yaptıklarını dile getirerek, güzel bir dalış olduğunu kaydetti.

Keyifli bir dalışla AA'nın kuruluş yıl dönümünü su altında da kutladıklarını belirten Acar, "Görüş mesafesi yaklaşık 8 metreydi. Su soğuk olmasına rağmen keyifli bir dalış oldu. AA'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.