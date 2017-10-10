Abdülhamit’in torunu açılışa geliyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın büyük önem verdiği Tarih Koridoru Projesi’nin en önemli ayağını oluşturan Akçakoca Mahallesi Osmanlı Meydanı ve Kapanca Sokağı’n açılışı Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.



ABDÜLHAMİD’İN TORUNU KATILACAK

Osmanlı'nın değerlerini, kültürünü gösteren rölyef, tablo, heykel ve baskılarla donatılarak açık hava müzesi haline getirilen Akçakoca’daki meydan ile Kapanca Sokağı’nın açılışına Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 4. kuşak torunu şehzade Orhan Osmanoğlu katılacak. Açılışa bütün İzmitlileri davet eden Başkan Doğan “ bu projedeki amacımız, toplumsal bilinçlenmeyi, geçmişi bir görsel tarih olarak gelecek nesillere aktarmaktır. Osmanlı Meydanı ile Kapanca Sokak, İzmit'in tarihinin yaşatılması ve tarih turizmi açısından çok büyük anlam taşımaktadır. Akçakoca, şehrimizin tarihi en eski mahallelerinden biridir.



AÇIK HAVA MÜZESİ

Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında meydanda bulunan duvarlar, İzmit'in tarihinden gelen kültürel yapısına uygun sanat panoları ile bezendi. İzmit'te ilk defa biz, mahalleye de adını veren Akçakoca Bey'in heykelini meydana yerleştirdik. Ayrıca duvarlara Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin önemli isimleri olan Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Haymana Hatun gibi devlete, topluma ve dine önderlik yapmış önemli şahsiyetlerin rölyef, baskı ve öğütlerini yaptırdık. Bu alan, bu anlamıyla tarihsel bir sürecin canlı bir kanıtı ve yaşayan bir yönü olarak günümüz ve gelecek nesillere aktarılması bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır. Projemiz, toplumsal bilinçlenme, tarihe ve geçmişimize dair bilgilerin hafızamızda görsellik olarak kalmasını sağlamak gibi birçok yönden de önemli mesajlar vermektedir” dedi.



CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Yaklaşık 4500 metrekarelik Osmanlı Meydanı’nda sivil mimari örneklerinin yanı sıra Osmanlı dönemine ait Akçakoca Dere Cami ve Süleyman Paşa Hamamı bulunuyor. Tarihi yapılar arasından yamaca doğru uzanan yol, Kale İçi Bölgesinin içerisinden de geçerek Şehitlik Korusuna kadar uzanıyor. Bu nedenle Meydan, Tarih Koridoru boyunca yapılacak turistik gezilerin dinlenme mekânı olarak kullanılacak.

Projenin bir başka ayağını oluşturan Kapanca Sokak’ta da çok sayıda tarihi yapı restore edilerek adeta tarihi bir mekâna dönüştürüldü.



