Büyükelçiliğin açıklamasında kararın gerekçesi olarak, 'Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD Hükümeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır' satırlarına yer verildi.

Açıklamada kararın süresi hakkında bir ayrıntıya yer verilmedi.

Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri, ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T'yi gözaltına almış, M.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Büyükelçisi John Bass, İstanbul Konsolosluğunda bir grup gazeteciyle bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuştu. Bass, casusluk suçlaması ve tutuklama ile ilgili olarak hükümete yakın basın organlarının yaptığı yayından rahatsızlığını dile getirmiş ve hükümetten “bazı isimlerin intikam peşinde” olduğunu da iddia etmişti.

Dün akşam saatlerinde ise ajanslar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'un telefon görüşmesi yaptığını duyurmuşlardı. Görüşme talebi ABD tarafından gelmiş ancak görüşmeye dair ayrıntılara yer verilmemişti.

ABD'ye gece yarısı vize misillemesi...

ABD'nin Türkiye'den vize başvurularını askıya alma kararının ardından Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı.

ABD'ye gece yarısı vize misillemesi...

NATO çerçevesinde ittifak ilişkileri içinde bulunan Tükiye ile ABD arasında karşılıklı vize restleşmesi ilişkileri diplomatik düzeyde yüksek gerilim hattına taşıyan bir boyut kazandı. ABD yönetimi; İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki yerel bir çalışanının FETÖ ile ilişkili olduğu savıyla tutuklanmasının ardından Ankara'ya karşı "diplomatik yaptırım" olarak algılanan bir karar aldı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki tüm Amerikan konsolosluklarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu. Türkiye; Washington'daki Büyükelçiliği aracılığıyla bu tavra karşı aynı gece açıklama yaparak misillemede bulundu.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, bu ülkenin Suriye'deki operasyonlarında terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'yi silahlandırması nedeniyle gerilmişti. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan yerel bir görevli, FETÖ ile bağlantılı olduğu savıyla tutuklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, önceki akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aramıştı. Bu gelişmelerin ardından ABD Büyükelçiliği'nden dün akşam yapılan açıklama, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir boyuta taşındığının göstergesi olarak algılandı.

Jet tepki

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin duyurusunun ardından Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'nden misilleme olarak yorumlanan bir açıklama gece yarısı yapıldı. Açıklama şöyle:

"Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti’ni, ABD Hükümeti’nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Sözkonusu değerlendirme sürecinde, ABD’deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Sözkonusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır."

Açıklamadaki "ABD vatandaşı" vurgusu dikkat çekti.