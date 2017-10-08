Ablasının nişanında vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Saraylı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan nişan töreninde H.Ö'nün (16) kurcaladığı silahın ateş alması sonucu nişanlanan genç kızın kardeşi M.D. yaralandı. Karnından yaralanan M.D. yere yığıldı. Yakınları tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D., buradaki ilk müdahalenin ardından da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi

Olaydan sonra Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.D. yoğun bakımda tedavi altına alınırken M.D.'nin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Gözaltına alındı

M.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Silahın ateş alması sonucu arkadaşını kazara yaraladığı iddia edilen H.Ö (16) ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Hastanede yatan M.D.'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

DHA - AA