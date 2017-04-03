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Açıklandı! İşte Kocaeli'nin enflasyon oranı

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Açıklandı! İşte Kocaeli'nin enflasyon oranı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,02 arttı. Kocaeli'de ise aylık yüzde 1,21 oranında artış gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,29 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,21 artış gerçekleşti.

KOCAELİ'DE DURUM

Kocaeli'de ise bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,93  ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,93 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,93, sağlıkta yüzde 1,88, eğlence ve kültürde yüzde 1,55 ve ev eşyasında yüzde 1 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yıllık en fazla artış %21,71 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %17,69, sağlık %13,28, gıda ve alkolsüz içecekler %12,53, çeşitli mal ve hizmetler %12,51 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6,15 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,06 ile Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,75 ile Adana, Mersin bölgesinde gerçekleşti.

Mart 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.


TÜFE en son Nisan 2012'de yüzde 11.14 ile çift haneyi görmüş, Ocak ayında ise yüzde 9.22 seviyesinde gerçekleşmişti.

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