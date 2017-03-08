Açıklandı! Mesleki statüye alınacaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, Otopark İşletmecileri Derneği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında yapılan protokolle otopark çalışanlarının mesleki statüye alınacağını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı’nın da yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı Otopark İşletmecileri Derneği’nin yoğun temasları sonucunda, büyükşehirlerde araç park yerlerinde hizmet veren otopark çalışanları meslek statüsüne sahip olacak. Otopark işletmecilerini ve çalışanlarını tek çatı altında toplayan dernek, sektörün sorunlarını düzenlediği çalıştaylarla masaya yatırmış ve ortaya çıkan sonuçları ilgili mercilere aktarmıştı. Otopark çalışanlarına meslek statüsü verilmesiyle sektördeki önemli sorunlardan biri çözülmüş olacak.

Otopark İşletmecileri Derneği’nin geçen ay düzenlediği yönetim kurulu toplantısında konunun ele alındığını aktaran Belde A.Ş. Genel Müdürü Yazıcı, derneğin; ulaşım araçlarının park çözümlerine yönelik strateji ve proje geliştirmek, otopark ve sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşmak, yönetmelik ve yasal mevzuatların belirleyici bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla işletmecilik yapan kamu ve özel sektörü bir çatı altında birleştirdiğni söyledi. Yazıcı, Otopark İşletmecileri Derneği’nin kısa sürede otoparkçılığın merkezi haline geldiğini aktardı.