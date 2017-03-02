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Açıköğretim Fakültesinden ücretsiz yüz yüze dersler başlıyor

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Açıköğretim Fakültesinden ücretsiz yüz yüze dersler başlıyor
Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik ücretsiz yüz yüze dersleri ülke genelinde 13 Mart Pazartesi günü başlayacak.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim sistemine dahil öğrencilerine yönelik Türkiye genelinde 96 merkezde sürdürülen yüz yüze dersler, öğrenilmesinde güçlük çekilen bazı konuların yüz yüze işlenmesini sağlıyor.

Öğrenciler, kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin derslere katılabilecek. Öğrenciler derslerden faydalanmanın yanı sıra birbirleriyle yüz yüze sorunlarını paylaşıp, öğretim elemanına sorular sorarak konuları daha iyi anlayıp, üniversitenin kütüphane, sosyal etkinlik, seminer, konferans ve sempozyum gibi olanaklarından da faydalanabilecek.

Öğrenciler derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini 6 Mart'tan itibaren Açıköğretim bürolarından veya "www.anadolu.edu.tr" internet adresinde bulunan "Açıköğretim” başlığı altındaki "öğretim ortamları" ve oradan da "yüz yüze öğretim hizmetleri" bölümünü inceleyerek öğrenebilecek. 

Tüm Türkiye'de yüz yüze dersler 13 Mart Pazartesi günü başlayıp 16 Nisan, 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs günleri dışında 28 Mayıs Pazar günü akşamına kadar devam edecek.

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