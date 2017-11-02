ACİL ÇAĞRI NUMARALARINI GEREKSİZ ARAMAYINIZ

Acil çağrı numaraları adı üzerinde acil durumlarda aramak için kullanılacak bir numara. Ne yazık ki gereksiz yere aramalar oldukça fazla. Oran mı? % 70-75 civarında. Yani acil aramaların %70-75’ asılsız.

Asılsız aramaları kim yapıyor, bu toplumun içinden kişiler. 24 saat canı sıkılan, eline telefonu alan, çoluk çocuk, akıllı, deli, dengesiz, düşüncesiz bir çok kişi. Bir başkasını düşünmeden, acil durumu olanın o anda hizmet alamayacağını fark etmeden belki acil durumda olanın ölümüne sebep olarak.

Yeniden bir eğitim çalışması ile bir araya geldiğimiz acil sağlık hizmetleri çalışanları ile acil hizmetler biriminin ne kadar gereksiz meşgul edildiğini bir kez daha fark ettik. Küfür eden de var, pizza ısmarlayan da, aklınıza gelebilecek her türlü bilgisiz, dengesiz taleplerde.

Asılsız ve gereksiz çağrılar % 70-75 civarında ise toplumun aciliyet durumunu algılayamama, bir başkasını düşünmeme, hatta biraz şımarıklık sorunu var.

İnsanlar acil durum kendi başlarına gelmeyince anlamıyorlar. Acil numaraları gereksiz aranmaması için acil numaraları gereksiz arayan % 70-75’lik grubun acil durum yaşaması gerekiyor bu durumda. Aileler bu konuda hiç mi çocuklarına eğitim vermez, yetişkinler hiç mi sorumluluk taşımaz bir çok yönden düşünülmesi gereken bir durum. Biz düşünmeye başladık.

Bu arada Türkiye’de acil numaraları tek bir numarada birleşti. Sağlık, polis, itfaiye, jandarma, orman, AFAD, Sahil güvenlik, hangisini kendi numarasından ararsanız arayın acil sağlık hizmetlerine bağlandı. Siz acil numarasıyla arayarak konunuzu belirtince çağrı merkezi operatörü sizi ilgili birime saniyeler içinde bağlıyor.

Türkiye’nin her yerinde yaşanan bir sorun bu konu. İlgili bakanlık çareyi asılsız çağrı yapanlara para cezası vererek bulmaya çalışmış. 112 acil çağrı merkezini gereksiz arayanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre; 250 TL. tekrarı halinde 500 TL. idari para cezası uygulayarak ilgililer hakkında gerek görülmesi halinde adli işlemler yapma kararı almış. Ayrıca 112 Acil çağrı sisteminde sabit telefonlarda adres bilgileri, GSM aramalarında konum ve arayan kişi bilgilerine ulaşılmakta ve tespit edilmekte.

Acil çağrı numaraları acil çağrılar içindir. Gereksiz meşgul etmeyiniz, ettirmeyiniz, bu konuda sorumluluk taşıyınız. Bir gün siz de acil durumda, acil çağrıya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Sözün özü; Acil durum şakaya gelmez, şakası olmaz. Acil çağrı numaralarını gereksiz meşgul etmeyiniz.