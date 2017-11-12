Acil durumlar için telsiz ağı kuruluyor

11 noktada kurulan telsiz kule istasyonları ile hem normal zamanlarda hem de acil durumlarda kurumlar arası iletişim kurulması sağlanacak. Böylece oluşabilecek sorunlara ani müdahalelerin yapılmasının önü açılacak.

PAHALI YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3,5 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek olan acil durum Telsiz Ağı Sistemini, normal zamanlarda İtfaiye, Sağlık Ambulans ve Zabıta gibi Büyükşehir birimleri kullanacak. Şu anda Kule İstasyonlarının inşası devam eden projede Telsiz cihazları, radyo kanal tahsisi ve diğer çalışmalar yapılacak. Acil durum Telsiz Ağı’nı Deprem ve diğer afet durumlarında diğer devlet kurumları da Büyükşehir Belediyesi’nin izin vermesiyle kullanabilecek.