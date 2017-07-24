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Acil kan aranıyor
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Yaşam
24.07.2017 13:38
KOÜ Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Atilla Karlıkaya için acil AB RH (+) kan gerekmektedir.
Kan grubu uyan vatandaşlarımızın 0533 202 49 45 numaralı telefondan ulaşması rica olunur.
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