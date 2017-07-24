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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
KOÜ Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Atilla Karlıkaya için acil AB RH (+) kan gerekmektedir.

Kan grubu uyan vatandaşlarımızın 0533 202 49 45 numaralı telefondan ulaşması rica olunur. 

 

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