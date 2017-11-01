Acil kan aranıyor
KOÜ Tıp Fakültesi'nde ameliyat olacak bir hasta için acil B Rh (-) kana ihtiyaç vardır.
A+A-
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesinde yatmakta olan beyin ameliyati olacak 17 yaşındaki genç için B Rh (-) kana ihtiyaç duyuluyor. Kan vermek isteyenlerin, 0 539 263 73 45 numaralı telefondan irtibat kurması gerekiyor.
Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Etiketler : acil kan
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.