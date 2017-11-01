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Acil kan aranıyor

Acil kan aranıyor

KOÜ Tıp Fakültesi'nde ameliyat olacak bir hasta için acil B Rh (-) kana ihtiyaç vardır.

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Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesinde yatmakta olan beyin ameliyati olacak 17 yaşındaki genç için B Rh (-) kana ihtiyaç duyuluyor. Kan vermek isteyenlerin, 0 539 263 73 45 numaralı telefondan irtibat kurması gerekiyor.

 

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