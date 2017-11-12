Acil kan değişimi 

Çorum Belediyespor maçındaki gibi dün yine internetten Yenikent 41 sayesinde izledik maçı. İlk yarı savunma yaptığımız kalenin arkasındandı çekim. Cizreli bir kardeşimizin anlatımıyla, hiç fena olmayan görüntülerle takip ettik maçı. Sevgili İboday’a teşekkürlerimizi iletelim. Maça geçmeden önce kadrodan bahsetmemiz gerekiyor. Son iki maçtır takımın performansında sıkıntı vardı. Kimi isimler bekleneni veremiyordu. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Kavlak’ın Cizre karşısında bazı dokunuşlar yapmasını bekliyorduk ama Mert ile İshak’ın kenara alınabileceğine doğrusu pek ihtimal vermiyorduk. Kavlak ne düşündüyse savunmanın önünde istikrarlı giden, belki de takımın en iyilerinden Mert’i kulübeye çekti. İleri uçta her ne kadar İshak bekleneni vermekten uzak olsa da, güçlü fiziğiyle en azından rakip savunmayı çıkarmıyor, orada idare ediyordu. Özgür geçen maçın ikinci yarısında santrafor oynamış ve iyi bir görüntü vermemişti. Haliyle Kavlak’ın bu hamleleri maç öncesinde şaşırtıcı bulundu, acaba ne bildiği var diye düşünüldü.

İLK YARI HİÇ YOKTUK

Cizre İlçe Stadı’nda ev sahibi takım taraftarı bir hayli ilgiliydi maça. Bunda hem takımlarının aldığı iyi sonuçlar, hem de bir döneme imzasını atan efsane Kocaelispor’u görme arzusu etkendi. En uzak deplasmanda Enver Güler liderliğinde 15 kadar taraftarımız da takımın yanındaydı. Gelelim maça. İlk yarıda oyunun hakimi ev sahibi takımdı. Topla oynama süreleri tutulsa sanıyorum yüzde 80’e yüzde 20 gibi büyük bir fark ortaya çıkardı. Cizre’de atakları G.Birliği’nden tanıdığımız Hurşut yönetti. 34 yaşındaki futbolcuyu tutmakta, durdurmakta güçlük çektik. Maçın henüz 10’ncu dakikada bir pozisyonları var, yakın mesafeden şut gol olabilirdi. 37’nci dakikada mutlak gol pozisyonunda Yusuf başarılıydı. Bu yarıda ilk ve tek atağımız 27’nci dakikada geldi. Kornerden gelen ortada Ali Keten ile öne geçebilirdik. Devrenin golsüz bitmesi bizim adımıza şanstı. Devrenin son 3-4 dakikası dışında sahada yoktuk dersem inanın abartmış olmam. Çok silik, bitiktik.

5 DAKİKADA 2 GOL YEDİK

İkinci yarının hemen başında bir duran top organizasyonunda golü yedik. Ne oluyor diyemeden 5 dakika sonra ikinciyi kalemizde gördük. Aslında geride yarım saat gibi uzun sayılabilecek bir zaman vardı. Cizre topu bize verdi, savunmaya çekildi. En büyük silahımız olan paslarla atağa çıkmaya başladık. 75’te Sefa’nın şutunu kaleci direğin dibinden çıkardı. 81’de Hamza’nın getirdiği topta Onur çok müsait durumda topu becerip kaleye gönderemedi. Uzatmalarda Mehmet’in şutu direkten auta gitti. Bu arada sonlara doğru onların da Hurşut ile direkten dönen bir topları var. Demem o ki, biraz daha gayret etsek 2-0’dan bile maçı çevirebilirdik. Çünkü karşımızda bunu yapabileceğimiz bir rakip vardı. Ne yazık ki, ilk 60 dakikayı boşa geçirdik, uyandık ama atı alan Üsküdar’ı geçmişti.

Sözün bittiği yerdeyiz artık, düşme hattına indik. 7 haftadır kazanamayan bir takımın bu noktaya gelmesi zaten kaçınılmazdı. Özellikle son üç maç çok kötü. Bu şekilde gitmez. Kabul edelim Kavlak formülü tutmadı. Acil olarak yapılması gereken yolları ayırmak. Dünkü istifa çağrılarının ardından kendisinden bırakıp gitmesini bekleyeceğiz, olmadı yönetim teşekkür etmeli. Tabi bu kez işin ciddiyetinin farkına varılarak, takımın ihtiyaç duyduğu teknik adam getirilmeli. O ismin kim olduğu da belli.

En anlamlı hediye

Cumartesi günü teras katında öğlen yemeğindeyim. Uzun yıllar spor servisinde birlikte çalıştığım, halen İstanbul yolundaki Mehmetçik Vakfı Tesisleri’nde Kafkas Cafe’de çalışan sevgili Levent Ulusay yanıma geldi, “Özel misafirlerin var, hemen gel” dedi. Zaten yemeği hızlı yerim, 2-3 dakika sonra servisteydim. Baktım iki kişi ama biri çok tanıdık. Kısa bir süre önce İngiltere’yi finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan, Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Ampute Milli Takımımın kaptanı Osman Çakmak’tı o bildik ziyaretçi. Yanındaki de teknik direktör Uğur Özcan.

TÜRKİYE’NİN KONUŞTUĞU İKİLİ

Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetler Ampute Takımının teknik sorumluluğu ve kaptanlığını yapıyor bu ikili. Malum Başiskele Welborn Otel’de kamptalar. Bir gün önce Pirelli fabrikasında kalite haftası töreninde yılın takımı ödülüne layık görülmüşlerdi. Levent Ulusoy’un Özcan ve Çakmak ile tanışıklığı 5 yıl öncesine dayanıyor. TSK Ampute takımı sıklıkla Mehmetçik Vakfı Tesisleri’nde ağırlanıyor. Sağ olsun Levent Ulusay, Türkiye’nin konuştuğu ikiliyi gazeteye getirdi. Çok vakitleri yoktu, birer çay içimlik zaman içinde sohbet ettik.

Ziyaretin sonuna doğru kaptan Osman Çakmak, Avrupa Şampiyonluğunu getiren final maçının formasını hediye etti. Bugüne kadar aldığım en anlamlı hediye olsa gerek. Evimde en güzel köşede saklayacağım. Avrupa Şampiyonluğu önemli bir başarıydı ama inanıyoruz bu çocuklar daha fazlasını da yapar. Dünya şampiyonluğu bekliyoruz onlardan.

Kartepe kazandı

Hafta içi köşemde Derbent ile Nusretiye’yi karşı karşıya getirecek Kartepe derbisinde dostluğun, kardeşliğin kazanacağına dair iddialı bir öngörüde bulunmuştum. Dediğim gibi oldu. Öncesi, sırası ve sonrasında en küçük bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi centilmenlik adına güzellikler sahnelendi. Tabi bunda maç öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in taraflarla bir araya gelerek Fair-Play çağrısı yapmasının da önemli bir payı vardı. Karşılıklı gollerle 1-1 biten maçın sonucu da taraftarı üzmedi. Her iki camiayı da centilmenliklerinden ötürü kutluyorum. Sonuçta kazanan Kartepe oldu.