"Acil önlem zorunluluğu ortaya çıktı"

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Üretici fiyatlarının ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,28 artarak 2004'ten beri en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çeken Zeytinoğlu, "Kur etkisinin kendini ilk gösterdiği yer üretici fiyatları oluyor. ÜFE'deki bu artışta TL'deki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, tüketici fiyatlarındaki artışın da yüzde 11,90 ile son 9 yılın en yüksek düzeyine çıktığını belirterek, "Ekim ayı enflasyonunu yukarıya çeken en büyük etken dolardaki yüzde 10'luk artış olmuştur. Enflasyonda ağırlıklı olarak döviz kurlarından kaynaklanan bu yükseliş, acil önlem zorunluluğunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.