Acılı ailenin yüzü güldü

İzmit Yenidoğan Köprü Taksi Durağı’nda çalışan Taksici Halil Güney(40) yaklaşık bir ay önce bir cinayete kurban gitmiş, Esnaf Odaları Birliği, Halil Güney’in ailesine yeni bir taksi alınması için kampanya başlatmıştı.

Ancak hemen herkesin ekonomik sıkıntı içinde bulunduğu dönemde, kampanya beklenen ilgili görmedi. Taksici Halil Güney’in eşi ve üç çocuğu için söz verilen yeni taksiyi Kocaeli Valiliği satın aldı. Esnaf Odaları Birliği de, taksici Güney’in geride bıraktığı üç çocuğunun eğitim masraflarını üstlendi.

TOPLANAN PARA AİLEYE

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği’nin iki hafta önce başlattığı kampanyada Halk Bankası’nda açılan hesapta 6.856 TL toplandığı öğrenildi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, aileye bu yıl sonundan önce yeni taksinin verileceğini açıklamıştı. Vali bu sözü tuttu. 65 bin TL ödenerek Güney ailesi için yeni son model bir taksi satın alındı. Kampanyada toplanan 6.856 TL para da Halil Güney’in eşine verildi. Yeni satın alınan taksiyi Vali Güzeloğlu dün Köprü Taksi Durağı önünde Halil Güney’in eşi Hacer Güney’e teslim etti.

Köprü Taksi Durağı önünde dün gerçekleşen buluşmaya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Demirci, İl Jandarma Komutanı Mehmet Karadeniz, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Kemal Kaya, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Köprü Taksi Durağı Başkanı Levent Uzun da katıldı. 2017 model Fiat Egea marka yeni taksi, Halil Güney’in eşi Hacer Güney ile, çocukları Mehmet, Salih Emre ve Mustafa Emir’e teslim edildi. Yeni aracın Güney ailesine tesliminde konuşan Esnaf Odaları Birlik Başkanı Kemal Kaya, taksici Halil Güney’in lise son sınıf öğrencisi olan oğlu Mehmet Güney ile, 8’inci sınıfa giden ikiz oğulları Salih Emre ve Mustafa Emir’in üniversiteyi bitirene kadar olan bütün eğitim masraflarını Birlik olarak üstlendiklerini açıkladı.

UZUN: “SAHİPSİZ DEĞİLMİŞİZ”

Köprü Taksi Durağı Başkanı Levent Uzun, cinayete kurban giden arkadaşlarının geride bıraktığı aile fertlerine Birlik ve Valiliğin sahip çıkmasından büyük onur duyduklarını söyledi. Uzun, “Taksici esnafı olarak sahipsiz olmadığımızı anladık. Bunun sevincini yaşıyoruz. Valimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Birlik Başkanı Kemal Kaya da başlattıkları kampanyanın zayıf gittiğini söyledi, “Esnaf dostu valimiz bizden çabuk davrandı. Bir taksi aldırarak, Güney ailesine teslim etti. Eli öpülecek valimize, emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

“ZORDA DARDA OLANIN YANINDA DEVLET VARDIR”

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da yeni taksinin teslimi için düzenlenen törende konuştu. Konuşmasına şehitlere rağmen, ailelerine sabır dileyerek başlayan Vali Güzeloğlu şunları söyledi:

“Toprakları vatan yapan şehitlerimize borcumuz çok büyüktür. Şehitlerimiz hiçbir zaman unutulmayacak. Esnaf kardeşimiz Halil Güney hunharca bir cinayete kurban gitti. Geride bizlere emanet bir aile bıraktı. Bu durağa yaptığımız önceki ziyarette iki söz vermiştim. Birincisi katillerin yakalanmasıydı. Emniyet güçlerimiz katilleri yakaladı. İkinci sözümüz aileye yeni bir araç alınmasıydı. Bu yıl sonundan önce aracı teslim edeceğiz dedik. Bugün arabayı teslim ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Zorda olana, darda olana sahip çıkmanın sorumluluğu içindedir.”

Şennur YILDIZ