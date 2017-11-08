Hayat sevinciyle hüznüyle hızla akıp geçiyor. Önceki akşam Kocaeli TV’deki programda değerli büyüğümüz Hayri Kara’ya yaş günü sürprizi yaptık. 7 Kasım doğumlu olan Hayri Ağabeyin 73’ncü yaşını canlı yayında pastayla kutladık. Hayri Ağabey için gerçekten sürpriz oldu, çok sevindi. Hayri ağabeyin bundan sonrasında ilgili en büyük dileği en küçük çocuğunun mürüvvetini görmek ve torunu Mustafa’yı maç oynarken izlemek. Allah nasip eder inşallah. Hayri Ağabeyimize nice yaşlar diliyoruz.

SABAHA KARŞI GÖZLERİNİ YUMDU

Geceye bu güzel kutlamayla son verirken, sabah saatlerinde korktuğumuz acı haberi aldık. 10 gündür yoğum bakınma yaşam mücadelesi veren Ahmet Küçükörs sabaha karşı hayata gözlerini yummuştu. Hayri ağabeyin doğum günü, Ahmet Ağabeyi kaybettik. Kalp krizi geçirdiği daha ilk gün hastaneden durumunun oldukça kritik olduğu haberi gelmişti. Konduramasak da her an acı haberi bekliyorduk. Ahmet Ağabeyin Azrail’le savaşı 10 gün sürdü. Ahmet Ağabeyi ile tanışıklığımız eskilere dayanır. Sıklıkla gazeteye uğrar, çocukluk arkadaşlarıyla gırgır yapardı. Geçerken mutlaka spor servisine şöyle bir bakar, bana takılmadan edemezdi. Son yıllarda MEK Yemek’e yolumuz düştüğünde kasada ayaküstü sohbetlerimiz olurdu.

FEVZİYE CAMİİ AVLUSU DOLDU TAŞTI

Özel bir insandı, yüzünden gülücük hiç eksik olmazdı. Babası İbrahim Küçükörs Kocaelispor’un kurucularındandı ve İsmail Kolaylı’nın ardından başkanlık yapmıştı. Babası gibi fanatik bir Kocaelisporluydu. Zaten sohbetlerimizin konusu genelde Kocaelispor olurdu. Genç diyebileceğimiz bir yaşta aramızdan ayrıldı. Takdiri ilahi böyleymiş. Dün Fevziye Camii’ne koştuk, son yolculuğunda onu yalnız bırakmadık. Hem babası, hem kendisi çok tanınan, sevilen biriydi. Cenaze töreninde avlu doldu taştı. Siyaset, spor camiası, dostları yanındaydı. Acımız, kaybımız büyük. Ahmet ağabeye gani gani rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet etsin, başta ailesi olmak üzere sevenlerine sabır versin.

Bu arada, yaşamla mücadele eden bir yakınım için de sizlerden dua istiyorum. Amcamın eşi, Hava yengem bir süredir yataktan kalkamıyordu. Önceki gün üstüne kalp krizi geçirdi ve durumu son derece kritik hale geldi. Medikal Park Hastanesi’nde yoğun bakımda. Doktorlar her şeye hazırlıklı olun dedi. Allah’tan umut kesilmez. Dualarınızı eksik etmeyin.

Köy takımının şahlanışı

BAL’da Gebzespor’un 6’da 5 yapması, lider durumda bulunması normal de, asıl şaşırtıcı olan, beklenmeyen Başiskele Doğantepespor’un ortaya koyduğu müthiş performans. Doğrusu Başkan Ertan Demirhan sezon başı iddialı açıklamalar yaparken, pek çoğumuz fazla atıyor, lige yeni çıkan bir takımın 3.Lig’i hedeflemesi uçuk bir hedef diye düşünüyordu. Demirhan’ın söylediği gibi Bordo-Mavililer fırtına gibi esiyor. Bir önceki hafta lider Gebzespor’u deplasmanda devirdiler, geçen hafta evlerinde bu kez Maltepe’yi tahttan indirdiler.

İZLEMEK KISMET OLMADI

Bir köy takımının yaptığı işlere bakın da, helal olsun demeyin. Koskoca ilçe takımlarını, camiaları sallıyor Doğantepespor. Sevgili Uğur Uludağ dün köşesinde detaylı olarak yazmış. Doğantepespor’u izlemek büyük keyif demiş. Pazartesileri spor servisindeki sohbetlerimizde sevgili Uğur, Bordo-Mavili takımı anlata anlata bitiremiyor. Çok istiyorum ama henüz maçlarına gitmek kısmet olmadı. Başkan Ertan Demirhan aradı, “Seni de maçımızda görmek istiyoruz” dedi. İlk müsait zamanda Doğantepespor maçına gidip, bu şahane takımı izleyeceğim.

AYAK SESLERİNİ DUYURDU

Başkan Demirhan’ın şahsında yönetim kurulunu, benim kentte en çok takdir ettiğim teknik adamlardan sevgili Naci Keleş’i, tüm futbolcuları ve elbette taraftarları içtenlikle kutluyorum. Kuşkusuz daha yolun başı sayılır. Hedef için daha aşılacak çok engel, gidecek zorlu bir yol var. Ancak Doğantepespor özellikle son iki haftadaki performansıyla ve aldığı galibiyetlerle ayak sislerini duyurdu, 3’ncü Lig’e sıkı dur geliyorum mesajı verdi. Öyle gözüküyor ki, bu yolun sonu profesyonel lig. Hayri hayırlısı bakalım.

Ufuk at da, civcivler yesin!

Sevgili Ali Gürdal’ın hırsını, heyecanını anlıyorum. Takımla, yıllardır birlikte olduğu genç futbolcularla ilgili inanç ve övgü dolu sözlerini takdir ediyorum. Ancak Keçiörengücü maçı sonrasındaki açıklamalarının bir bölümünde sarf ettiği, “Büyük konuşacağım ama önümüzdeki haftadan sonra bu takım maç kaybetmeyecek” sözlerini inandırıcılıktan çok uzak görüyorum. Tamam, takımla ilgili olarak kümede kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz, savaşacağız diyebilirsin, hatta bu takımı kümede bırakacağım gibi iddialı bir söylemde de bulunabilirsin. Ancak bundan sonra hiç maç kaybetmeyeceğim demek, kusura bakmasın abesle iştigal.

BÜYÜK LOKMA YE, BÜYÜK KONUŞMA

Böyle bir olasılık yok. Takımın gücü belli, tamamen gençler sahaya çıkıyor. İlk 11 haftaya bakarsak sadece 1 kez kazandığını görüyoruz. Adama sorarlar senin bu tablodan haberim yok mu diye. Yine adama derler ufak at da civcivler yesin, büyük lokma ye ama büyük konuşma diye. Grupta birbirinden dişli rakipler olduğu da aşikar. Böylesine gerçekler ortadayken, hiç maç kaybetmeyeceğiz demek yine kusura bakmasın komik gözüküyor. Gürdal neden bu sözleri kullandı doğrusu anlayamadım. Başkan Erhan Yılmaz da sezon başı benzer bir hata yapmış, hedefimiz Play-Off demişti. Sonradan kazın ayağının öyle olmadığını görüp hedefimiz ligde kalmak diye konuştu.

UÇUK SÖYLEMLERLE OLMAZ

Birlikspor için gerçekçi hedef bu sezon ligde kalabilmektir. Normal koşullarda 11 maçta 2 puanı olan bir takım için ligde kalabilmek çok zor gözükse de, Birlikspor’un şansı kendisi gibi kötü 4 takımın daha bulunması. Görüntü o ki, 5 takım arasında geçecek mücadele. Mersin İ.Y tamam, Birlikspor’un iki takımı daha altına alması gerek. Kolay değil ama çok zor da gözükmüyor. Tabi, ligde kalma hedefini tutturmak için uçuk söylemleri bırakıp, gerçekçi olmak gerekiyor.

Herke yanında olsun; ortak kınama gelsin

Haberi dünkü gazetemizde okumuşsunuzdur. Cephanelik Stadı’ndaki Kiraçocakları-Kirazpınar 1.Küme maçında Kiraçocakları kaptanı Vedat takım arkadaşına gösterilen kırmızı kart sonrasında sinirlerine hakim olamayıp hakem Fatih Yavuz’a yumruk atmış.

Öncelikle hakem kardeşime geçmiş olsun diliyorum. Yumruk atan Vedat’ı da şiddetle kınıyorum. Hakem kardeşimiz saldırıyla ilgili davacı olmuş. İyi yapmış. Hakemler Derneği ile İl Hakem Kurulu, hatta diğer taban birlikleri de mahkeme sürecinde hakemin yanında olsun. Sadece hakemin mensup olduğu dernek değil, tüm taban birlikleri ortak bir kınama mesajı yayınlasın. Bu gibi saldırılarda Disiplin Kurulu’nun verdiği cezalar caydırıcı olmuyor. Hakeme yumruk atmanın karşılığında acıtacak bir yaptırım olmalı ki, bu tür saldırılara teşebbüs edilmesin.