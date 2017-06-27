Acısu Abdullah Tayyip Olçok Stadı açılıyor

Suudi Arabistanlı hayırsever işadamı Mohammed Al Kattan’ın finansını sağladığı Kartepe ilçe Acısu beldesinde yapımına yaklaşık 6 ay önce başlayan stat projesinde sona gelindi.

Samberk firması tarafından yapılan ve yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olduğu belirtilen tesiste FIFA standartlarına uygun suni çim saha, 800 kişilik tribün, 4 soyunma odası, basketbol ve teniz sahaları bulunuyor.

Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi’nin hemen arkasında, eski stadyumun bulunduğu 17 dönümlük arazi üzerine kurulan tesislerin normalde 15 Temmuz’un yıldönümünde açılması planlanıyordu. Yetkililer kısa bir gecikme olabileceğini belirtiliyorlar. Saha yeni sezondan itibaren hizmete girecek.

Beldenin futbol takımı Acısuspor maçlarını burada oynayacak. Ayrıca tesisin ilçe stadyumu olarak kullanılması da düşünülüyor. Stadyuma 15 Temmuz darbe girişimde babasıyla birlikte şehit olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanışmanı Erol Olçok’un oğlu Abdullah Tayyip Olçok adı verildi.