Ada Ekspresi’nin Köseköy’de durması, meclisin gündeminde

Meclis oturumunda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumunda CHP grubu tarafından verilen Ada Ekpresi Treni’nin Köseköy’de durması teklifi ve İstasyon Mahallesi’nde yapılan battı-çıktı da ışıklandırma düzenlemesi soru önergelerine Belediye Başkanı Üzülmez cevap verdi.

DURAK İSTEDİLER

Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez “Ada Ekpres Treni’nin Köseköy’de durması teklifini Devlet Demir Yolları’na Kartepe Belediyesi olarak iletip takibini yapacağız. İstasyon ışıklarında yapılan battı-çıktı projesi başlamadan önce orada faaliyet gösteren esnaflarla birkaç defa bir araya gelindi. Mahallelere giriş noktasında değişiklik talepleri vardır. Bizde bu değişiklik taleplerini Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemiz ile görüşüyoruz. Karayolları üzerinde geçiş sağlanacak yerde trafiğin tehlikeye düşmeyeceği noktasında uygunluk verilmesi gerekiyor. Ana ve tali yol bağlantısında trafik güvenliği çok önemlidir. Bizler gelen talepleri halkımızın isteği doğrultusunda ilgili mercilere iletiyoruz” dedi.

VATANDAŞ ARASINDA AYRIM YOK

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 4 yıldır yürütülen Kartepe Genel Plan Revizyon üzerinde CHP grubu tarafından şerh konulurken, dile getirilen sorulara Belediye Başkanı Üzülmez cevap verdi. Başkan Üzülmez “Hiçbir emek harcanmadan, hiçbir bilimsel veri kullanılmadan hazırlanmış plan söylemini, bu işe 4 yıldır emek sarf eden mesai arkadaşlarımıza, dolayısıyla belediyemize bir haksızlık olarak yorumluyor, eleştirilerinize saygı duyuyorum. 4 yıldır üzerinde çalışma yapılan imar planları itinalı, detaylı bir çalışma ile hazırlandı. komisyonlara müdahil olmadım. Yapılan eleştiriler popülist bir yaklaşımdır. Bizim için önemli olan vatandaşımızın istediğidir. Her zaman hukuki yolların açık olduğunu söyledik. Halkımızı karşımıza almak bir yana dursun, her zaman yanındayız. Kartepeli vatandaşlarımız arasında ayırım yapılmamaktadır” açıklamasında bulundu.