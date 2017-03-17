Adalet Bakanı İzmit’te

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün bazı temaslar ve “EVET” propagandası için İzmit’e geldi.

Bozdağ sabah saatlerinde Ramada Otel’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan,AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker de katıldı. Daha sonra AK Parti İl Merkezi, Kocaeli Adliyesi’ni ziyaret edip, TÜGVA Kocaeli Temsilciliği açılış törenine katılacağı bildirildi. Çiğdem ARMAĞAN



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