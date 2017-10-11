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Adalet Bakanı'ndan Avukat Geredeli mesajı

Adalet Bakanı'ndan Avukat Geredeli mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmit ilçesinde silahlı saldırı nedeniyle hayatını kaybeden avukat Mehmet Samim Geredeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Gül, mesajında, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Geredeli'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, olayın faillerinin tespit edildiğini, soruşturmanın adli merciler tarafından sürdürüldüğünü kaydetti. 

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