Adalet Bakanı'ndan Avukat Geredeli mesajı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmit ilçesinde silahlı saldırı nedeniyle hayatını kaybeden avukat Mehmet Samim Geredeli için başsağlığı mesajı yayımladı.
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Gül, mesajında, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Geredeli'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, olayın faillerinin tespit edildiğini, soruşturmanın adli merciler tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.
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Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmit, Mehmet Samim Geredeli
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