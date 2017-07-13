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Adalet Bakanlığı son rakamı açıkladı! 169 bin 13 kişi...

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Adalet Bakanlığı son rakamı açıkladı! 169 bin 13 kişi...
Adalet Bakanlığı FETÖ ile yapılan bir yıllık mücadelenin bilançosunu açıkladı.

169 general, 7 bin 98 albay ve alt rütbeler, 8 bin 815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31 bin 784 diğer şüpheli olmak üzere toplam 50 bin 510 şüpheli tutuklandı.

Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturmalarla ilgili basını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY örgütüne mensup teröristlerce yapılan darbe girişimi soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 169 bin 13 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturmalar kapsamında, 169 general, 7 bin 98 albay ve alt rütbeler, 8 bin 815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31 bin 784 diğer şüpheli olmak üzere toplam 50 bin 510 şüpheli tutuklandı. 3 bin 46 asker, 5 bin 24 polis, 9 vali, 27 vali yardımcısı, 73 kaymakam, 39 bin 41 diğer şüpheli olmak üzere 48 bin 439 kişi hakkında ise soruşturmalar kapsamında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 10 bin 33 kişi savcılıktan, 33 bin 371 kişi de kolluk kuvvetlerinden olmak üzere 43 bin 404 kişi serbest kaldı. 152 asker, 392 polis, 3 vali yardımcısı 9 kaymakam, 7 bin 266 diğer şüpheli olmak üzere 8 bin 87 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YARGIDA 2 BİN 431 KİŞİ TUTUKLANDI 

Yargı mensuplarından, adli ve idari yargıda görevli 2 bin 280 hakim ve cumhuriyet savcısı ile Yargıtay’da görevli 105 üye, Danıştay’da görevli 41 üye, Anayasa Mahkemesi’nde görevli 2 üye, HSYK’da görevli 3 üye olmak üzere toplam 2 bin 431 kişi tutuklandı. Adli ve idari yargıda hakkında işlem yapılan 4 bin 469 kişiden bin 216'sına adli kontrol verilirken, 88'i savcılık, 409'u kolluktan serbest bırakıldı. Adli ve idari yargıda görevli 234, Danıştay'da görevli 5, Yargıtay'da görevli 26 kişi olmak üzere toplam 265 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adli ve idari yargıda görevli 6 hakim ve cumhuriyet savcısının gözaltı süresi devam ediyor.

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