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Adalet Sizsiniz, Sabancı’da

Adalet Sizsiniz, Sabancı’da

Aysa Prodüksiyon’un organize ettiği “Adalet Sizsiniz” adlı oyun bu akşam Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

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Ümit Denizer’in kaleme aldığı oyun, yargının siyasallaştırdığı üç tarihi olayı Sokrates, Galileo, Sacco ve Vanzetti’nin yaşamları üzerinden sahneye taşıyor. Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın birlikte rol aldığı oyun, saat 20.00’de başlayacak. Biletix’te satışa sunulan oyunun biletleri 1.kategori 56 TL, 2.kategori 45 TL olarak belirlendi.

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