ADALET YÜRÜYÜŞÜ DEĞERLENDİRMELERİ

Adalet Yürüyüşü hazırlıklar yapılarak planlanmadığı için yürüyüşü başlatan ve başaran lider üzerinden değerlendirmeler yapılabilmektedir. Yürüyüşü başarılı kılan etkenlerin siyasi kural ve kurum işlevselliğine taşınması ihtiyacı bulunmaktadır. CHP’nin kendisini dönüştürüp, yeniden üretebilmesini, iktidara gelmesini isteyenlerin, yürüyüşün başarılmasını sağlayan siyasetin değerlendirmesine, sürdürülebilir hale getirilmesine yoğunlaşmaları gerekmektedir. Başarılamadığı takdirde, CHP’nin değişmesini, kendisini yeniden üretmesini sağlayacak iklim, lidere tutunarak bir yerlere gelmek, siyasi kariyer elde etmek için siyaset yapmak çabasına dönüşecektir.

ALTERNATİF SİYASET ALANI

Adalet yürüyüşünün başarılmasıyla, CHP liderinin yansıttığı, kabul edilebilirliğe taşıdığı yeni siyaset alanı ortaya çıkmıştır. CHP genel başkanı, partili milletvekilinin tutuklanmasını takiben taşınamayacak hale gelen baskının etkisiyle, “ ben yürüyorum “ diyerek yürümeye başladı. Hiçbir hazırlık ve planlama yapılmadan, kimseden herhangi bir şey bekleyip, istemeden, olabilecekleri tek başına karşılama kararlılığıyla yola koyuldu. Ben adalet için yürüyeceğim diyerek Ankara’dan İstanbul’ a sadece adalet yazısı ile yürüyeceğini söyledi. Yürüyüşün başlamasıyla katılımlar da giderek arttı. Katılımlarla birlikte yürüyüşün sürdürülebilirliğini sağlayacak kurallar da ortaya çıktı. CHP üyeleri, seçmenleri, katılımcılar yürüyen liderin kendiliğinden geliştirdiği kurallara uyabildiği için yürüyüş başarıldı. Güvenlik kuvvetleri ve diğer yetkililer yürüyen liderin samimiyetini, sahiciliğini hissetti ve uygun tedbirlerle yürüyüşün güvenliğini sağlayabildi. Sataşmalara, kışkırtmalara, tepkilere benzer tepkiler gösterilmedi, alkışlarla karşılanıp etkisizleştirilebildi. Sahici olduğu için, kendiliğindenlikle, uzlaşmacılıkla, demokratiklikle bütünleştiği için, toplumun büyük çoğunluğunun ihtiyacı haline gelen, hak, hukuk, adalet ihtiyacı, toplumsal görünürlüğe, kabul edilebilirliğe taşınabildi.

YENİ SİYASİ İKLİM

Adalet Yürüyüşü’nü başarıya taşıyan liderin, hayata tutunma mücadelesi, birikimi, siyaset yapma tarzı, o’nu genel başkanlığa kadar taşımış olmasına rağmen, partisinin demokratik dönüşümünü tamamlamaya, alternatifliğe taşımaya yetmemişti. CHP genel başkanlığına da, siyasi mücadelelerin içerisinden gelmemişti. Çalışkanlığıyla, mütevaziliğiyle, iyi niyetiyle, halkın hayata tutunma mücadelesiyle örtüşen yaşam tarzıyla, halkta kabul gören kimliği ve birikimiyle CHP siyasetinin içerisinde kendisine yer verilmişti. O’nun bu hali daha önceki genel başkanın istifa etmesiyle boşalan genel başkanlığa getirilmesine yetmişti. Herkesle uzlaşabilen, çatışmacı olmayan, demokrasiyi gözeten, iyi niyetli yaklaşımları nedeniyle ve CHP’nin merkezinde siyaset yapanlar kendilerine yer bulabildikleri için genel başkanlıkta tutunabilmekteydi. Önceki genel başkan, kendisini siyasete kazandırdığı için, ben merkezli, demokrasi dışı alışkanlıklarıyla sürekli zorlamasına, her fırsatta partiyi ele geçirme hamlelerini sürdürmesine rağmen yüzleşemediği aşamadığı da gerçekti. Adalet Yürüyüşü’nü başarmakla, önceki yanlışlarla yüzleşememesine, demokratik dönüşümü tamamlayamamasına rağmen, partisini alternatif hale getirebilecek, iktidara taşıyabilecek siyasi yaklaşımı, siyasi iklimi görünürlüğe, kabul edilebilirliğe taşıyabilmiş oldu.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ SİYASETİ

Halkın kabul ettiği, desteklediği, yapılabilir kılınmasını beklediği kural ve kurumlar Adalet Yürüyüşü’nün başarılmasını sağlayan yaklaşımlardır. Halkın hayata tutunma mücadelesi, ihtiyaçlarının karşılanması, inandığı değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, çözemediği sorunlarının çözülmesi sahiplenilmelidir. Birlikte çalışmak, üretmek, yarışmak, başarmak kurallarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ihtiyacı karşılanmalıdır. İnanç, ibadet, kılık, kıyafet, gelenek, görenek özgürlüğü evrensel standartlara taşınmalıdır. Farklılıkların eşitliğinin evrensel kural ve kurumlarla düzenlenmesi sağlanabilmelidir. Yeni siyaset alanını ortaya çıkaran ihtiyaçların karşılanmasıyla, adaletli yaşamın sürdürülebilir hale getirilmesiyle, çatışmasızlığın sağlanabileceği, ihtiyaç duyulan yeni iktidar heyecanının hissedilebileceği görülmüştür.

İKTİDARA GELME HEYECANI

Halk, çatışmasızlığı, eşitliği, demokratikliği, evrenselliği sürdürülebilir kılan siyaset özlemini, adalet yürüyüşüne katılarak kabul edilebilirliğe taşıyabildi. Adalet Yürüyüşü başarılarak, normalleşmek için, demokratikleşmek için, eşitlik için, özgürlük için, adaletli yaşam için umut kıpırtıları, yeni heyecanlar hissedilmeye başlandı. Adalet Yürüyüşü, iktidar hedefinin ulaşılabilirliğini hissettirdiği için kural ve kurumlarının sürdürülebilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Hayata tutunma direncinin sergilenmesiyle, kendisini en verimli gerçekleştirme kararlılığının hissettirilmesiyle alternatifliğe ulaşılabileceği yansıtıldı. Halkın kendisi olma sıradanlığının, gönüllülüğün ve kendiliğindenliğin, demokratik, eşitlikçi, evrensel kural ve kurumlarla sürdürülebilirliğinin iktidara ulaşmayı sağlayacağı anlaşıldı.