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Adalet Yürüyüşü’nde “Evet” diyecekler

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Adalet Yürüyüşü’nde “Evet” diyecekler
CHP Kocaeli Gençlik Kolları İl Başkanı Murat Erinç nişanlısı Şeyda Arslan ile 9 Temmuz 2017 Pazar günü Dolphin Yunus Emre Nikah Salonunda nikah masasına oturacaktı.

Erinç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güven Park’tan İstanbul Maltepe Cezaevi’ne başlattığı Adalet Yürüyüşü nedeniyle nikah tarihini ve yerini değiştirerek nikahını Adalet Yürüyüşü’nde yapmaya karar verdi. 

NİKAH 4 TEMMUZ’DA KIYILACAK ŞAHİTLİĞİ KILIÇDAROĞLU YAPACAK 
CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç nişanlısı Şeyda Arslan Adalet Yürüyüşü’nün 20. Günü 4 Temmuz 2017 Salı günü nikah masasına oturacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun nikah şahitliğini yapacağı nikahı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıyacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun nikah tarihi olan 9 Temmuz da Maltepe Cezaevi’nde olmasından dolayı nikah tarihini ve yerini değiştiren CHP Kocaeli Gençlik Kolları Murat Erinç nişanlısı Şeyda Arslan ile Adalet Yürüyüşü’nün Körfez ayağında Körfez kamp bölgesinde dünya evine girecek. 

HERKESİ NİKAHA DAVET ETTİ 
Gençler olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz diyen CHP Kocaeli Gençlik Kolları İl Başkanı Murat Erinç, “Nişanlım Şeyda ile nikahımızın yürüyüşün kamp alanında yapılacak olması bizim için büyük gurur. Genel Başkanımız ve birçok siyasi büyüğüm nikah şahidimiz olacak, Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman ise nikahımızı kıyacak. Böyle anlamlı bir ortamda nikahımızın kıyılacak olmasından dolayı çok mutluyum. Nişanlım Şeyda ile birlikte herkesi bu mutlu günde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı. 
 

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