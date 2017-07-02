'Adalet Yürüyüşü'nde su tartışması

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar, Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara'dan İstanbul'a başlatılan 'Adalet Yürüşü' ile ilgili açıklama yapmış, "Eğer Kocaeli’de olsaydım yürüyüş kortejinde HDP ve diğer terör unsurlarının olmaması halinde yürüyenlere su ikram ederdim" demişti.

YANIT GECİKMEDİ

Duyar'ın bu açıklamasına CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya'dan yanıt gecikmedi. Küçükkaya, Duyar'a "Adalet için yürüyenlere şartlı su verenlere tek cevabımız var. Merak etmeyin yeryüzünün en büyük nimeti suyu herkesle paylaşırız. Kimseyi susuz ve aç bırakmayız evvelallah!!!" ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN