  • BIST 105.846
  • Altın 140,862
  • Dolar 3,5255
  • Euro 4,0722
  • Kocaeli 23 °C

 'Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığındaki 15 DEAŞ'lı adliyede

»
 'Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığındaki 15 DEAŞ'lı adliyede
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi ile birlikte 15 kişi adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu ‘Adalet Yürüyüşüne’ Kayseri’den kiraladıkları araçla Kocaeli’ne hareket eden ve burada araçla yürüyüş kortejine saldırı yapmaya hazırlanan O.K., Kayseri ile Kocaeli emniyetinin ortaklaşa çalışması sonucu yakalanmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucu olayla bağlantısı olduğu tespit edilenlere yapılan operasyonlarla gözaltına alınanların sayısı 15’e çıktı. Gözaltına alınan şahıslar, 13 günlük sorgularının ardından yoğun güvenlik içerisinde adliyeye çıkarıldı.

'EBU HÜSEYİN', 6 TEMMUZ'DAN BERİ SORGULANDI

DEAŞ'ın Kayseri hücresinden olduğu belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 6 Temmuz sabahı Kayseri'ye getirilerek Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındı. Sorguya bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi. Minibüste ele geçirilen Ak Parti flama, şapka ve diğer metaryalleri ise DEAŞ militanına Kayseri'de gözaltına alınan aralarında resmi nikahlı eşi Ayla Korkmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tarafından sağlandığı, bunların Ak Parti'nin Kayseri'deki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edilerek, hedef saptırmak ve provakasyon amaçlı  konulduğu belirlendi.

Soruşturmanın ilk aşamasında Oğuzhan Korkmaz ile birlikte eşi Ayla Korkmaz, yakın arkadaşları Emre Emre ile Ali Merttaş gözaltına alındı. Daha sonra, gözaltına alınan zanlı sayısı 15'e yükseldi.

Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün öğlen saatlerinde, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan zanlılar, buradan da 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlamalarıyla, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

 

Bu haber toplam 440 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır Vali yardımcısı FETÖ'den tutuklandı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:32
  • İzmit'teki bot faciasında aramalar devam ediyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:11
  • Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:09
  • Gölcük'te cinayet17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54
  • Polisi şehit eden suç makinesi Kocaelili çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
  • Gölcük'te korkutan yangın! Alev alev yandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:52
  • Tekne gezisi faciayla bitti! 1 ölü, 1 kayıp16 Temmuz 2017 Pazar 18:24
  • Yeliz Koray serbest16 Temmuz 2017 Pazar 17:20
  • Bisikletin demiri bacağına saplandı16 Temmuz 2017 Pazar 16:28
  • 1.5 ay sonra evlenecekti...16 Temmuz 2017 Pazar 14:52
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti