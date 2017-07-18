 'Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığındaki 15 DEAŞ'lı adliyede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi ile birlikte 15 kişi adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu ‘Adalet Yürüyüşüne’ Kayseri’den kiraladıkları araçla Kocaeli’ne hareket eden ve burada araçla yürüyüş kortejine saldırı yapmaya hazırlanan O.K., Kayseri ile Kocaeli emniyetinin ortaklaşa çalışması sonucu yakalanmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucu olayla bağlantısı olduğu tespit edilenlere yapılan operasyonlarla gözaltına alınanların sayısı 15’e çıktı. Gözaltına alınan şahıslar, 13 günlük sorgularının ardından yoğun güvenlik içerisinde adliyeye çıkarıldı.

'EBU HÜSEYİN', 6 TEMMUZ'DAN BERİ SORGULANDI

DEAŞ'ın Kayseri hücresinden olduğu belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 6 Temmuz sabahı Kayseri'ye getirilerek Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındı. Sorguya bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi. Minibüste ele geçirilen Ak Parti flama, şapka ve diğer metaryalleri ise DEAŞ militanına Kayseri'de gözaltına alınan aralarında resmi nikahlı eşi Ayla Korkmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tarafından sağlandığı, bunların Ak Parti'nin Kayseri'deki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edilerek, hedef saptırmak ve provakasyon amaçlı konulduğu belirlendi.

Soruşturmanın ilk aşamasında Oğuzhan Korkmaz ile birlikte eşi Ayla Korkmaz, yakın arkadaşları Emre Emre ile Ali Merttaş gözaltına alındı. Daha sonra, gözaltına alınan zanlı sayısı 15'e yükseldi.

Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün öğlen saatlerinde, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan zanlılar, buradan da 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlamalarıyla, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.