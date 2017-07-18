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 'Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığındaki 15 DEAŞ'lı hakkında karar

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 'Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığındaki 15 DEAŞ'lı hakkında karar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi ile birlikte 15 kişi adliyeye çıkarıldı.

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Adalet Yürüyüşü' yaptığı sırada İzmit'te kiralık minibüsle ezip, öldürmeyi planladığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ militanı Oğuzhan Korkmaz ile olayla ilişkisi bulunduğu öğrenilen Emre Emre, Selahattin Aydın, Ali Merttaş, Selim İbiş, KadirKökoğlu, Kaan Aslan, Fatih Özer ve Abdullah Bayırlı tutuklandı.

9 kişi cezaevine gönderilirken, Ahmet Kaşdaş, Burhanettin Kılıç, Ferhat Koç, Ahmet Türkçe, Seyit Kılıç ve Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

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