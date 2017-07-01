ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜN ORTAYA ÇIKARDIKLARI

CHP Milletvekilinin tutuklanması sonrasında bardağı taşıran son damla niteliği taşıyan yürüyüşün sonlarına yaklaşıldı. Ankara’dan İstanbul’a kadara sürecek yürüyüşün başlangıcında pek çok bilinmeyen vardı. Biriken, karşılanamayan ihtiyaç ve beklentilerin yansımasının yoğunluğu hissedilse bile sürdürülebilme ihtimali tartışmalıydı. Nasıl yapılacağı, katılım, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar, alınacak önlemler yeterince değerlendirilmemişti. En önemlisi, yapısal, toplumsal, siyasal, vb. temel sorunlarımızı, demokratik, özgürlükçü yaklaşımlarla değil, güvenlikçi, tepkisel anlayışlarla aşmaya çalışma alışkanlıklarımız endişe uyandırıyordu.

YÜRÜYÜŞÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Temel sorunlarımızı güvenlikçi yaklaşımlarla çözme alışkanlıklarımıza rağmen demokratik hak niteliğindeki yürüyüşün sürdürülebilirliği gözetildi. Demokratik dönüşüm mücadelelerinde biriktirilebilen yaklaşımların, daha demokratik, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi anlayışlarla sürdürülmesi ihtiyacı görünürlüğe taşındı. Çözüm sürecinde yaşanan eksiklerin ve yanlışların yeniden değerlendirilip, çatışmasızlığın, çözümün yeniden sağlanabilmesi ihtiyacı konuşulmaya başlandı. Vesayet sisteminin çözülmesi sürecinde ortaya çıkan olumsuzlukların evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla aşılması ihtiyacı belirginleşti. FETÖ/PDY’nin darbe girişiminin önlenmesi ve etkisizleştirilmesi mücadelesinde ortaya çıkan olumsuzlukların, Demokratik Hukuk Devletinin inşasıyla aşılabileceği görünür oldu.

DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM İHTİYACI

Türkiye’nin ulaştığı düzey, yaşadığı sorunlar demokratik dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. Ne kadar iyi niyetli olunursa olunsun kendi anlayışını merkeze alan tutum ve davranışlarla kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi çözümlere ulaşılamayacağı her toplumsal olayda ortaya çıkmaktadır. Konumu, gücü ne olursa olsun hiçbir siyasi yaklaşımın, kendi önceliklerine, kendi anlayışına göre demokratik dönüşümü başaramayacağı bir kere daha anlaşılmıştır. Kapsayıcılığı, demokratikliği, eşitliği gözetemeyen siyasi çalışmaların sürdürülebilirliği kalmamıştır.

YÜRÜYÜŞÜN CHP’ YE SAĞLADIKLARI

Anlık, tepkisel refleks hissi uyandıran yürüyüş “göç yolda düzelir” benzetmesine haklılık kazandıracak gelişim seyri izledi. Kışkırtmalara, sataşmalara, daha demokratik, daha uzlaşmacı, daha kapsayıcı, tutum ve davranışlar geliştirilebildi. Gerginleştirici, tepkisel alışkanlıklar sergilenmemeye çalışıldı. İhtiyaç haline gelen, eksikliği duyulan, zararları görülen uygulamalardan etkilenen, daha uzlaşmacı, daha kapsayıcı, daha demokratik gelecek özlemi duyan kendiliğindenliğin katılımı ve desteği gözetilebildi. Zorlama, yönlendirme, kullanma, ön alma, kendi pozisyonunu koruma gösterilerine yer verilmemeye çalışıldı.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ VE İKTİDAR PARTİSİ

İktidar partisi, toplumsal gerilimin yükseltilmemesi adına yürüyüşün sürdürülebilmesinde duyarlılık sergiledi. Duyarlı yaklaşımı siyasi gelecek yönüyle yeni deneyimlerin ortaya çıkmasını sağladı. Kamplaşmacı, güvenlikçi, dışlayıcı, kendisini merkeze alan yaklaşımların tartışılıp yeniden değerlendirilmesi gündeme taşındı. Toplumsal birikimin ve beklentinin daha kapsayıcı, daha demokratik uygulamalar için elverişli olduğunun anlaşılmasına katkı yapmış oldu. İktidar partisinin siyasi geleceğinin, normalleşmeye, kapsayıcılığa, demokratikliğe, eşitlikçiliğe, evrenselliğe duyarlı yaklaşımlarla sürdürebileceğini ortaya çıkarmış oldu.

YÜRÜYÜŞÜN SİYASETE KATKISI

Türkiye’ de şimdiye kadar hiç yapılamayan uzun süreli demokratik yürüyüş her siyasi yaklaşım için yararlanılması gereken yeni dinamiklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Toplumun biriken karşılanamayan ihtiyaçlarının, çözülemeyen sorunlarının demokratik mekanizmalarla görünürlüğe taşınabileceği ortaya çıkarmıştır. Kendi anlayışını, kendi kadrolarını aşan duyarlılıkla sergilenen taleplerin toplumun her kesiminde karşılık bulacağı, kendiliğinden gelişen katılım ve katkıları ortaya çıkaracağı görülmüştür. Demokratik dönüşümün olmazsa olmaz olduğu, katılımcı, demokratik, evrensel yaklaşımlarla başarılabileceği genel geçerlilik düzeyinde kabul görmüştür.