Adalet Yürüyüşü yarın Kocaeli’de 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran Perşembe günü Ankara Kızılay Meydanı’ndan başlattığı “Adalet Yürüyüşü” 17’nci gününe geldi.

Yaklaşık 300 kilometreyi geride bırakan Kılıçdaroğlu, bugün Sakarya sınırının sonlarına ulaşmış olacak. Adalet Yürüyüşü yarın da ilimiz sınırlarına girecek.

KONAKLAMA:İBRİKDERE’DE

CHP Örgütleri Kılıçdaroğlu’nu yarın 15.00-16.00 sıralarında Eşme’de Kocaeli il sınırında karşılayacaklar. Kılıçdaroğlu, ilimizde yaklaşık 75 kilometrelik mesafeyi 5 günde alacak. Yarın akşam ilk konaklama İbrikdere bölgesinde gerçekleşecek. CHP İL Örgütü bugün İbrikdere’de uygun bulunan alanda kampı kuracak.

SARIBAY: HERKESİ BEKLERİZ

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli sınırları içindeki Adalet Yürüyüşü’ne herkesi davet etti. CHP Genel Başkanı, Pazar günü akşamı büyük olasılıkla Seka Park’ta konaklayacak. İl Başkanı Sarıbay, “Yürüyüşte yiyecek, su ve tuvalet sorunu bulunmuyor. Her konuda gerekli önlemler alındı. Sağlık durumu elveren herkesi Adalet Yürüyüşü’ne davet ediyoruz” dedi.

ÇOK SIKI ÖNLEMLER

Ankara’dan İstanbul’a devam eden Adalet Yürüyüşü çok sıkı güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Kocaeli polisi, yarın sorumluluğu üstlenecek. Yürüyüşün bir kısmı D-100 Karayolu kenarından, İzmit içinde sahil yolundan yapılacak. Provakasyonlara karşı da yürüyüş güzergahında çok sıkı önlemler alanıyor.

SORUMLULUK SARIBAY’DA- CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Adalet Yürüyüşü için ilimize gelen Genel Başkan’la ilgili bütün organizasyonların hazırlığı içinde. Sarıbay, bugün İbrikdere’de kamp yerini kuracak. CHP İL Başkanı herkesi yürüyüşe davet etti.



KILIÇDAROĞLU’NUN KOCAELİ PROGRAMI

2 TEMMUZ: Saat 15.00-16.00 sıralarında il sınırına ulaşması bekleniyor. Gece kamp İbrikdere’de kurulacak.

2 TEMMUZ- Kılıçdaroğlu sabah İbrikdere’den hareket edecek. Büyük olasılıkla yürüyüş D-100’e paralel sahil yolundan yapılacak. Akşam Seka Park alanında konaklama planlanıyor.

3 TEMMUZ- Seka Park’tan hareket edilecek. 20 kilometre yürüyüş planlanıyor. Konaklama büyük olasılıkla Tütünçiftlik sahilinde.

4 TEMMUZ: Körfez ilçeden hareket edilecek. Akşam konaklama Dilovası’nda.

5 TEMMUZ: Dilovası’ndan Çayırova’ya kadar yürüyüş planlanıyor.

9 TEMMUZ MALTEPE: CHP’nin Adalet Yürüyüşü’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 Temmuz’da İstanbul Maltepe’ye ulaşması ve Maltepe sahilinde büyük miting planlanıyor.