“Adam kesseler kimsenin ruhu duymaz"
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Gölcük Kavaklı sahilinin başlangıç noktası olan Asmalı Konak Çay Bahçesinin arka bölümündeki alanda bir tane bile aydınlatma lambası bulunmuyor. Çevrede yaşayanlar aradı. “Buralar öyle karanlık, öyle izbe kaldı ki, gece adam kesseler kimsenin ruhu duymaz” diyorlar. Geceleri bu bölgeye berduşların geldiği, uyuşturucu kullandığı, ayrıca geceleri o alana çöp döküldüğü belirtiliyor, biran önce aydınlatma yapılması isteniyor.
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Etiketler : Gölcük, çay bahçesi
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