Adana’nın umudu bizimkiler

Kocaelispor taraftarı için Adana Demirspor’un yeri ayrıdır. Mutlaka Adana Demirspor taraftarı için de öyledir. Kocaelispor kapanma noktasına geldiğinde, “Sensiz olmaz” diye tribünde pankart açıp haykıran, FIFA borcundan dolayı küme düşürme yaptırımıyla karşı karşıya kaldığında ilk yardım elini uzatan kulüptür Adana Demirspor. En son Antalya’daki Play-Off finaline kalabalık grupla gelmiş, destek vermişlerdi. Aynı şekilde Adana Demirspor kritik bir maça çıksa, zor bir durumla karşılaşsa Kocaelispor camiası yanındadır. Hani sözde değil, özde dostluk, kardeşlik vardır iki kulüp arasında. İlelebet sürmesini dileriz.

BAYRAK MEHMET ÖZTONGA’DA

Adana Demirspor geçen sezon İzmitli Berkay Samancı’yı transfer etmişti, bu sezon bir başka İzmitli Mehmet Öztonga’yı renklerine bağladılar. Her ikisi de Kocaelispor patentli. Sanıyorum ki, tercihle bu önemli faktördü. Berkay başarılı bir sezon geçirdi güney ekibinde ancak şartlar uymadı ayrılıp Manisaspor’a geçti. Onun bıraktığı Kocaelispor bayrağını yeni sezon Mehmet taşıyacak. Mehmet, Ümraniyespor’da iki şampiyonluk yaşadı, kariyerinin en olgun dönemlerinde. İnanıyoruz kardeş takım Adana Demirspor’a önemli bir güç katacak, Kocaelispor markasını en iyi şekilde temsil edecektir.

ADANASPOR’DA İKİ İZMİTLİ

Kocaelispor patentli iki futbolcu Gökhan Meral ile Uğur Daşdemir de, yeni sezon için Adana ilini seçti. Daha doğrusu Adanaspor Kulübü İzmitli, Kocaelispor’dan yetişen futbolcuları tercih etti. Bir anlamda savunmanın iki kanadını sağlama aldı. Sonuçta son dönem kentin yetiştirdiği, Kocaelispor’un vitrine çıkardığı üç isim Adana takımlarının başarısı için tek dökecek. Diliyoruz ki, futbolcularımız iyi bir sezon geçirip, takımların başarılarına katkı sunsunlar. Adana Demirspor ile zaten kardeşiz, başarısını çok isteriz. İki futbolcumuz olduğu için Adanaspor’un da güzel bir sezon geçirmesini dileriz.

Kim demiş puan silme cezası sadece yabancı futbolcu burcunda uygulanır diye

Dün köşemde, “Puan silme yaptırımını ortadan kaldırmak gerek” başlıklı yazımda futbolcu ailesine borcu olan Kocaeli Birlikspor’un puan silme yaptırımıyla karşı karşıya olduğundan bahsetmiştim. İnternet sitesinde yazımın altına, “Menajer” imzasıyla yorum yapılmış. Menajer demiş ki: “İlgisi yok. Puan silme cezaları sadece yabancı futbolculara olan borçtan sebepte FIFA tarafından veriliyor. Birlikspor’un borcu yerli oyunculara, puan silinmesi söz konusu değil”

Bizzat Başkan Erhan Yılmaz vermişti bu bilgiyi. Benim bilgim de o doğrultudaydı. Daha önce talimatları ezbere bilen Kocaelispor Kulüp Müdürü sevgili İlker Uzel ile yaptığım görüşmeden aklımda kalmıştı. Menajer imzalı yazıyı okuyunca TFF sitesini tıklayıp Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play talimatını inceledim. İlgili maddede ulusal kulüp lisansı alınmaması halinde uygulanacak yaptırımın, bir sezonda en fazla 3 puanı silme olarak uygulanır diye yazıyor. Yani bizim bildiğimiz, yazdığımız gibi. Demek ki neymiş; puan silme cezaları sadece yabancı futbolcu borçlarında uygulanmıyormuş. Menajer kardeşim ve onun gibi düşününler inanmıyorlarsa ilgili maddeyi okusun.

İŞTE O MADDE:

“MADDE 25 – ULUSAL KULÜP LİSANS TALEBİNİN REDDİ (1) Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Ulusal Kulüp Lisans kriterlerinin birini veya birkaçını yerine getiremediği tespit edilen kulüpler uyarılır ve eksik kriter veya kriterleri yerine getirmeleri için süre verilir. Kendilerine verilen süre içinde eksiklikleri tamamlamayan kulüplere kulübün bulunduğu lige ve yerine getirilmeyen kritere göre ceza verilir. Bu halde kulüplere eksiklikleri tamamlamaları için verilecek süreler ile eksikliklerin tamamlanmaması ve Ulusal Kulüp Lisansı alınamaması halinde EkXII’de belirlenen yaptırımlar uygulanır. (2) Kulüplere bu talimat uyarınca bir sezonda en fazla 3 puanı geçmeyecek şekilde verilen puan silme cezaları, Ulusal Kulüp Lisansı başvurusunda bulunduğu tarihi takip eden sezonda uygulanır”

Öyle bir imkan yok

Dün köşemde, “Kocaelispor sıcak bakmıyor, Birlik hazırlık yapıyor” başlıklı yazımda transfer yasağı olan kulübün 18 yaş üstündeki bir amatör futbolcuyu alması için büyükler ligine katılması gerektiğini belirterek, “Bu durumda ağustosta lisans çıkartılır, 6 ay sonra profesyonel takımda oynatmak mümkün olabilir” demiştim.

6 AY İÇİN BAŞKA BİR TAKIMA KİRALANABİLİR Mİ?

Ahmet ismiyle yazımın altına yorum yapan biri, “Peki 18 yaşındaki amatör futbolcuyu transfer edip oynatabilmek için 6 ay boş beklemek yerine 6 aylığına başka takıma kiralansa olmuyor mu? 6 ay sonra takıma dönüp oynatılamaz mı ?”diye sormuş. Ne yazık ki, böyle bir imkan yok. Bugün amatörden aldığınız futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalamak gibi bir durum söz konusu değil. Bunun için 6 ay beklemek durumundasınız. O süreç bitince profesyonel sözleşme imzalayarak, profesyonel ligde oynatma hakkı kazanıyorsunuz. Bir futbolcunun kiralanması için profesyonel olması da şarttır. Amatör statüdeki futbolcu kiralanamaz. Yani, bugün aldığınız amatör futbolcuyu 6 ay başka bir takımda kiralık oynatıp, geri almak gibi bir imkan bulunmuyor. Başka bir anlamda ilgili futbolcunun o altı aylık süreyi kendi kulübünde geçirmesi gerekiyor.

Nice yıllara

Dün Hasan Doğan Amatör Evi’nde çok özel bir doğum günü kutlaması vardı. ASKF çalışanlarından Saynur Akarsu Saraç’a mesai arkadaşları ile Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamışlar. Yoğun iş temposunda çalışan Saynur, bir anda doğum günü pastasını görünce çok şaşırmış ve sevinmiş. Pastasının mumlarını üflerken dilek tutan Saynur, çalışma arkadaşlarına ve futbolun patronu Ağa’ya sürpriz parti için teşekkür etmiş. Ben de buradan sevgili Saynur kardeşimin yaşını kutluyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu uzun bir ömür diliyorum.