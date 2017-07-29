  • BIST 107.700
  • Altın 143,977
  • Dolar 3,5286
  • Euro 4,1426
  • Kocaeli 29 °C

Adaylıktan asalete geçiş sınavı

»
Adaylıktan asalete geçiş sınavı
2016 KPSS puanı ile ilimizdeki sağlık kurumlarına yerleşen ve bir yıldır aday memur olarak görev yapan 179 sağlık personelinin asalete geçiş sınavı, Seka Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

169 SAĞLIK PERSONELİ TER DÖKTÜ

İl Sağlık Müdürlüğü'nden görevlendirilmiş İnsan Kaynakları Başkanı Özgür Bayranbakır, görevli İnsan Kaynakları personeli Medine Aşkar, Nilüfer Mete, Zeynep Büşra Ercan, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Eğitim Birim sorumlusu Yağmur Öztürk, sınava görevli olarak katıldı.

Kocaeli genelinde İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği, Halk Sağlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bağlı sağlık birimlerinde aday sağlık personeli olarak bir yıldır görev yapan 179 kişi asalet için ter dökerken, sınava 169 kişi katıldı. 18 ders konusundan sınava giren ve sınavda başarılı olan adayların asaletleri tasdiklendiğinde aynı yerlerinde görevlerine devam edecekler. Sınavın sonucu 1 Ağustos Salı günü açıklanacak.

Şennur Yıldız

 

Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seka Devlet'te bir ilk daha28 Temmuz 2017 Cuma 10:18
  • Kendinizi kötü hissettiğinizde bunu sakın yapmayın27 Temmuz 2017 Perşembe 23:52
  • Meniere hastalığı nedir?27 Temmuz 2017 Perşembe 23:22
  • Sağlık Bakanlığından yardım kampanyaları ile ilgili açıklama26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:17
  • Eğer burun kanaması tazyikli ve yoğunsa...26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:44
  • Kocaeli Tıp’ta kemik iliğinden kök hücre tedavisi26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:40
  • SGK'dan flaş açıklama! Özel hastanelerde yeni dönem26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:40
  • Ciltteki morarmalar neyin habercisi?25 Temmuz 2017 Salı 23:59
  • Biberiyenin faydaları nelerdir?25 Temmuz 2017 Salı 20:15
  • İşte zayıflatan süper gıda listesi25 Temmuz 2017 Salı 19:23
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti