Adaylıktan asalete geçiş sınavı

2016 KPSS puanı ile ilimizdeki sağlık kurumlarına yerleşen ve bir yıldır aday memur olarak görev yapan 179 sağlık personelinin asalete geçiş sınavı, Seka Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

169 SAĞLIK PERSONELİ TER DÖKTÜ İl Sağlık Müdürlüğü'nden görevlendirilmiş İnsan Kaynakları Başkanı Özgür Bayranbakır, görevli İnsan Kaynakları personeli Medine Aşkar, Nilüfer Mete, Zeynep Büşra Ercan, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Eğitim Birim sorumlusu Yağmur Öztürk, sınava görevli olarak katıldı. Kocaeli genelinde İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği, Halk Sağlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bağlı sağlık birimlerinde aday sağlık personeli olarak bir yıldır görev yapan 179 kişi asalet için ter dökerken, sınava 169 kişi katıldı. 18 ders konusundan sınava giren ve sınavda başarılı olan adayların asaletleri tasdiklendiğinde aynı yerlerinde görevlerine devam edecekler. Sınavın sonucu 1 Ağustos Salı günü açıklanacak. Şennur Yıldız

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