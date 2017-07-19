ADD İzmit’ten ücretsiz İngilizce kursu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)İzmit Şubesi ücretsiz olarak düzenlediği İngilizce kurslarında onlarca öğrenciye ücretsiz dil eğitimi veriyor.

ADD İzmit Şubesi’nin Kapanönü Çarşısı Cebir İş Hanı’ndaki yerinde gerçekleşen İngilizce Kursu’na ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılıyor. ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz dernek olarak eğitimi çok önemsediklerini söyleyerek, “Atatürk gençliğinin eğitimli, çağdaş ve modern bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Günümüz dünyasında dil eğitimi çok önemli. Bizler de dernek yönetimi olarak ücretsiz olarak İngilizce kursu açtık. Kursumuza ilk ve ortaokul çağında olan tüm öğrenciler katılabilir” dedi. İngilizce kursları yönetim kurulu üyesi emekli İngilizce Öğretmeni Ali Evren tarafından veriliyor. Önümüzdeki dönemlerde daha faklı kurslar düzenleyeceğiz. Gönüllü eğitmenleri derneğimizde görev yapmaya davet ediyoruz. Kurslar Pazartesi günleri sabah saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında, Çarşamba günleri ise sabah saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Ayşegül Kalaycı