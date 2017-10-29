ADD’den Atatürk'e saygı, Cumhuriyete bağlılık sergisi

SANAT SOKAĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Programa ADD İzmit İlçe Şube Başkanı Ahmet Kavaz ve yönetimi, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım ve yönetimi, DSP PM Üyeleri Yakup Kalmuk, Numan Gülşah, HEPAR İl Başkanı Ahmet Tükenmez ve yönetimi ile vatandaşlar katıldı. Sergide konuşan şube başkanı Ahmet Kavaz, “Demokratik, laik, sosyal, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletini, her türlü saldırıya karşı korumak en temel görevimiz ve varlık nedenimiz olmalıdır. Ve öyle olacaktır’’ dedi. Ayrıca serginin 13 Kasım akşamına kadar süreceği öğrenildi.

EN TEMEL GÖREVİMİZ

Konuşmasını sürdüren Kavaz, “Çanakkale’de başlayıp Kurtuluş savaşında nihayet bulan emperyalizme karşı kazanılmış zaferler sonrası, kanla, acıyla, gözyaşıyla ve çok büyük özveri ve fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve Devletini her türlü saldırı ve ihanete karşı korumak en temel görevimiz ve varlık nedenimiz olmalıdır. Cumhuriyetimizi payidar kılmak için geçmişte verilen mücadelenin günümüzde ve gelecekte de verileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. İçinde bulunduğumuz koşullar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1915-1923’ teki koşullarından daha vahim değildir. Bu bilinç, bu inanç, bu kararlılık içerisinde büyük Türk Ulusunun Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.

Kerim YAVUZ