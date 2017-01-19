ADD’den yeni anayasa çağrısı; “Bu oyunu hep birlikte bozalım”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ülke genelinde Yeni Anayasa değişikliği ve Başkanlık Sistemi’ne karşı eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi.

İzmit’te de ADD Kocaeli, ADD İzmit ve ADD Yahya Kaptan Şubeleri tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. ADD İzmit Şubesi’nde düzenlenen basın açıklamasına; ADD Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe, bazı siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri katıldı. Basın açıklamasını ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas okudu. Kavas, “Halkımıza ve milletvekillerine çağrı yapıyoruz. Bu oyunu hep birlikte bozalım.” dedi.

ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliğinden yana olan tüm milletvekillerine sesleniyoruz. Parça tesirli bir bombaya benzeyen ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ adı altında pazarlanan rejim değişikliği, Atatürk Cumhuriyeti’ni parçalayacaktır.

Gelin 1 Mart 2003 Irak Tezkeresi’nde olduğu gibi birlik olalım ve Emperyalizmin oyununu bozalım. Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’ni paramparça edecek olan bu başkanlık tuzağına karşı; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinden aldığı güçle tüm demokratik yolları kullanarak bu gidişi durdurmak için gerçekleri Türk Milleti’ne anlatmakta kararlıdır. Son olarak: Başta siyasi partilerimiz olmak üzere, tüm demokratik kitle örgütlerine çağrımız şudur; artık mesele bir siyasal parti meselesi değil memleket meselesidir. Gelin aramızdaki tüm ayrılıkları bir kenara bırakarak başkanlık sistemi adı altında önümüze tekrar konulmak istenen SEVR’ i yırtıp atalım”

Ayşegül Kalaycı