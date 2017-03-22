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Adil Öksüz ihbarı muhtarın başını derde soktu

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Adil Öksüz ihbarı muhtarın başını derde soktu
15 Temmuz darbe girişiminin ardından her yerde aranan en önemli sanıklardan biri bilindiği gibi Adil Öksüz.

Sakarya Üniversitesi’nde görev yapan, 15 Temmuz gecesi gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Adil Öksüz ile ilgili her türlü ihbarı, güvenlik güçleri ciddiyetle değerlendiriyor. 

Geçen gece geç saatlerde, Kandıra Jandarması,  Kandıra’nın Karağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Elmacı’nın evine yaklaşık 150 kişi ile baskın düzenlemiş.  Muhtarın evi didik didik aranmış, bir suç unsuruna rastlanmamış. Muhtar Elmacı, olayın iç yüzünü şöyle anlattı:

“Hiç tanımadığım bir kadın Jandarma’yı arayıp, firari Adil Öksüz’ün benim evimde saklandığını, benim kendisine baktığımı ihbar etmiş. Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında 150 kadar jandarma evime geldi. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Bu asılsız ihbarı yapan kişiden ben şikâyetçi oldum.”

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