Adım adım liderliğe: 1-2

Kocaelispor, can derdinde olan Kütahya deplasmanında yenik duruma düşmesine rağmen Oğuzhan’ın 4 dakika içinde attığı iki golle istediğini aldı. Sancaktepe’nin beraberliğiyle farkı 2’ye indiren Yeşil-Siyahlı ekibimiz liderlik havasına girdi.

OĞUZHAN’DAN 4 DAKİKADA İKİ GOL

Maçın ilk gol pozisyonunu ev sahibi buldu. 6.dakikada Ömer kalecimizle karşı karşıya kaldı, Can Emre gole izin vermedi. Yeşil-Siyahlı takım 24.dakikada gole çok yaklaştı. Sefa elverişli durumda topu ağlara gönderemedi. Atamayana atarlar misali 1 dakika sonra Kütahya Çağlar ile öne geçti. Golün şokunu çabuk üzerinden atan Kocaelispor, 30.dakikada eşitliği sağladı. Uzun topa hareketlenen Oğuzhan ceza sahasına girerken vurdu, topu filelere gönderdi. 4 dakika sonra Ozi ceza alanının sağında topla buluştu, yerden güzel vurdu takımını 2-1 öne geçirdi. Devre böyle bitti.

PENALTI KAÇIRDIK, CAN DEVLEŞTİ

İkinci yarının ilk 20 dakikasında her iki takım adına da kayda değer pozisyon olmadı. Kocaelispor, 65’de farkı iyiye çıkartıp rahatlama fırsatı buldu ama kullanamadı. Rakibin ceza alanı içinde elle oynamasına hakem penaltı verdi. Burak Süleyman’ın vuruşunda top üstten auta gitti. Sonlara doğru Yeşil-Siyahlı takım geriye yaslanınca ev sahibi takım önemli fırsatlar buldu. 72, 77 ve 83 ve 90’ncı dakikalardaki ciddi gol girişimlerinde Can Emre kalesinde adeta devleşti. Maç 2-1 bitti, Kocaelispor altın değerinde üç puan aldı.

ZAFER ONAR-KÜTAHYA

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Kocaelispor'un vuruşuyla maç başladı.

4' Hamza sağ kanattan vurdu, top auta çıktı.

6' Kütahyasporlu Ömer, kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı, kaleci Emre rakibinin ayaklarına yatarak mutlak golü önledi.

12' Kocaelispor atağında Kadir Öge'nin şutu auta çıktı.

20'Kütahyasporlu Oğuzhan kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı ancak hakem ofsay bayrağı kaldırdı.

24' Kocaelispor başından beri en net fırsatını Sefa ile kullanamadı.

25' Kütahyaspor'da Çağlar topu ağlara gönderdi. Kütahya:1 Kocaelispor:0

30' GOOOOLLL...OĞUZHAN....Kocaelispor'da Oğuzhan ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı, topu ağlara gönderdi. Kütahya:1 Kocaelispor:1

34'GOOOOOLL..OĞUZHAN....Beraberlik golünün ardından Oğuzhan bir kez daha topu ağlara gönderdi. Kütahya:1 Kocaelispor:2

45' Hakem maçı 2 dakika uzattı.

İLK YARI SONA ERDİ: Kütahya:1 Kocaelispor:2

46' Maç Kütahyaspor'un vuruşuyla başladı.

54' Kütahyaspor'da oyuncu değişikliği Gökhan çıktı yerine Aykut oyuna girdi.

65' Kocaelispor Burak Süleyman'ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

70' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Oğuzhan çıktı yerine İshak oyuna girdi.

72' Kütahyaspor'un atağında Derviş sol çaprazdan vurdu, kaleci Can Emre kurtardı.

77'Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Burak Süleyman çıktı yerine Şenol oyuna girdi.

79'Kütahyaspor'da oyuncu değişikliği Serkan çıktı yerine Okan oyuna girdi.

83' Kütahyaspor'un atağında Derviş kaleci Cam Emre ile karşı karşıya kaldı, kaleci Emre rakibinin ayaklarına yatarak kurtardı.

86'Kütahyaspor'da oyuncu değişikliği Abdülkerim çıktı yerine Ahmet oyuna girdi.

90' Kocaelispor'da Mesut çıktı yerine Özgür oyuna girdi.

90' Hakem maçı 4 dakika uzattı.

MAÇ KOCAELİSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

Kocaelispor:

1- Can Emre Yücel

2- Kadir Gezer

4- Murat Soner Başak

50- Ali Keten

3- Kadir Öge

6- Mert Yavuz

12- Mesut Özdemir

8- Sefa Narin

10- Burak Süleyman

41- Hamza Mutlu

7- Oğuzhan Türkmen

Yedeklerimiz

97- Volkan Mert Korkmaz

5- Kemal Can Aydemir

22- Erol Durbakan

62- Şenol Yıldırım

17- Özgür Sürekçi

19- Mehmet Avcı

9- İshak Kurt