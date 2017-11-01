Adli işlemlerin daha verimli yürütülmesi için toplanıldı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, yargı çerçevesi içerisindeki adli kolluk birimleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı birimleri arasındaki talep ve görüşlerin karşılıklı olarak aktarılması, adli işlemler ilgili talimatların savcılık tarafından adli kolluk birimlerine iletilmesi bu soruşturmaların daha verimli yürütülmesi amacıyla Gebze Adliyesi toplantı salonunda Genişletilmiş Adli Kolluk Koordinasyon’ toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Cumhuriyet Başsavcı vekili Sıddık Ilgar, Gebze Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Savcısı Faik Ateş, Gebze Cumhuriyet savcıları, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Emniyet Müdür ve amirler, polis memurları, jandarma personeleri katıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha önceden de belirli periyotlarda yaptığımız toplantılarımızdan farklı olarak bu sefer daha geniş katılımlı bir toplantı düzenledik. Bu toplantıyı düzenlememizdeki amaç, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yargı yetki ve görev alanında bulunan adli kolluk birimleri arasındaki, adli işlemlerin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır. Adli kolluk görevlilerinden isteğimiz vatandaşlarımızın hak kaybına sebebiyet verilmemesi ve adalet duygusunun zedelenmemesi için sürekli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız ile irtibat halinde bulunarak, yaptıkları işlemlerde ilgili yasal mevzuata riayet ederek daha titiz, dikkatli ve gayretli olmalıdır. Bu konuda savcılarımız yapılan eksik ve yanlış işlemlere ilişkin olarak notlarını sunacaklar” dedi.

Gebze Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Savcısı Faik Ateş’in yaptığı sunumunun ardından diğer cumhuriyet savcıları da kısa başlıklar halinde sorunların ve çözüm önerilerini dile getirdi.