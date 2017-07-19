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Adli tatil yarın başlıyor

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Adli tatil yarın başlıyor
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlıyor.

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çeşitli mahkemelerde başlayan çok sanıklı davalara ise adli tatil boyunca devam edilecek.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde de nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Adli tatil 31 Ağustos 2017'te sona erecek.

FETÖ'nün darbe girişimi davaları devam edecek

Ankara Adliyesindeki çeşitli mahkemelerde görülmeye başlanan FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin çok sanıklı davalar ise adli tatil boyunca sürecek, bazı yeni davalar da görülmeye başlanacak.

Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı davaya 24 Temmuz'da devam edilecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştığı iddia edilen 5'i sivil 16 sanığın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava ise 17 Ağustos'ta devam edecek.

Akıncı Üssü davası 1-29 Ağustos arası görülecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 sanıklı davaya ise Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Ağustos'ta başlanacak. Duruşmalar, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

Darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına da Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonunda 31 Temmuz'da başlanacak. Duruşmalar, 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

Aralarında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Ağustos'ta başlanacak.

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