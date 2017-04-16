Adliyede seçim güvenliği

2017 halk oylamasının sonucunda oy pusulaları 17.00'den sonra Kocaeli Adalet Sarayı'na gerilecek.

Bunun için adliyede geniş güvenlik alındı. 17:00’de sona erecek oy verme işlemi öncesinde sabah saatlerinden itibaren sıkı güvenlik önlemleri alınan Kocaeli Adalet Sarayında adeta kuş uçurtulmuyor. Adalet Sarayı'nın önünde emniyet güçleri bekliyor. herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal vermemek için Kocaeli Emniyeti çalışmalarını sürdürüyor. Sandıklar kapandıktan sonra Kocaeli Adliyesi'ne Başiskele, Kartepe ve Derince’deki sandıklar gelecek. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’na ise İzmit’in sonuçları götürülecek.

Çiğdem Armağan