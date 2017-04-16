Adliyede seçim güvenliği

Bunun için adliyede geniş güvenlik alındı. 17:00’de sona erecek oy verme işlemi öncesinde sabah saatlerinden itibaren sıkı güvenlik önlemleri alınan Kocaeli Adalet Sarayında adeta kuş uçurtulmuyor. Adalet Sarayı'nın önünde emniyet güçleri bekliyor. herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal vermemek için Kocaeli Emniyeti çalışmalarını sürdürüyor. Sandıklar kapandıktan sonra Kocaeli Adliyesi'ne Başiskele, Kartepe ve Derince’deki sandıklar gelecek. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’na ise İzmit’in sonuçları götürülecek.
Çiğdem Armağan
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