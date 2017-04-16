  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 23 °C

Adliyede seçim güvenliği

»
Adliyede seçim güvenliği
2017 halk oylamasının sonucunda oy pusulaları 17.00'den sonra Kocaeli Adalet Sarayı'na gerilecek.

Bunun için adliyede geniş güvenlik alındı. 17:00’de sona erecek oy verme işlemi öncesinde sabah saatlerinden itibaren sıkı güvenlik önlemleri alınan Kocaeli Adalet Sarayında adeta kuş uçurtulmuyor. Adalet Sarayı'nın önünde emniyet güçleri bekliyor. herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal vermemek için Kocaeli Emniyeti çalışmalarını sürdürüyor. Sandıklar kapandıktan sonra Kocaeli Adliyesi'ne Başiskele, Kartepe ve Derince’deki sandıklar gelecek. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’na ise İzmit’in sonuçları götürülecek.

Çiğdem Armağan

nn1-007.jpg

ssaa1.jpg

 

Bu haber toplam 262 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Söz ve karar milletin"16 Nisan 2017 Pazar 13:03
  • Sarıbay, oyunu torunlarıyla kullandı16 Nisan 2017 Pazar 11:57
  • Tahsin Tarhan: Milletimize hayırlı uğurlu olsun16 Nisan 2017 Pazar 11:51
  • Hürriyet eşiyle sandığa gitti16 Nisan 2017 Pazar 11:48
  • Her şey oy kullanmak için!16 Nisan 2017 Pazar 11:41
  • CHP’liler oylarını kullandı16 Nisan 2017 Pazar 11:26
  • Herkes sandığa koştu! İşte Kocaeli'den seçim manzarları16 Nisan 2017 Pazar 10:49
  • Vali Güzeloğlu eşiyle oy kullandı: 3 bin güvenlik görevde16 Nisan 2017 Pazar 10:24
  • Karaosmanoğlu: Sandık büyük bir nimettir16 Nisan 2017 Pazar 10:16
  • Protokol tercihini yaptı16 Nisan 2017 Pazar 10:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti